Viele Monate lang wussten Fabio Lentini, Leon Gall und Joshi Schmid nicht so richtig, wohin mit ihren Ambitionen, ein Ventil fehlte. Jetzt können die jungen Musiker endlich wieder Vollgas geben. Und genau dies taten sie bei ihrem vierten Konzert in diesem Jahr am Samstagabend im historischen Tonfil...