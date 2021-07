Nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-Single „Ballance to the universe“ vor einem halben Jahr hauen Rebeldes Mind jetzt einen weiteren Song raus. In gewohnter Manier lässt auch „Be alright“ wieder viel Raum für Interpretationen. Sommerlich leicht kommt der Feelgood-Ohrwurm daher und vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit. Treu geblieben ist das Trio auch seinem atypischen Solo als Stilelement. „Das ist quasi unser Alleinstellungs...