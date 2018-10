Münsingen Realschule: Zwei Mal Jubiläum

Die Lateinschule wird aufgelöst

Die Geschichte der Realschule in Münsingen reicht erheblich weiter zurück als 50 Jahre. Im Jahr 1873 wird in der Kleinstadt die Einrichtung einer Realschule an Stelle der bestehenden einklassigen Lateinschule – außerdem gibt es eine Volksschule – diskutiert. Es ist monatelang das Gesprächsthema in der Stadt. Schließlich setzen sich die Befürworter der Realschule durch. Im Dezember 1874 wird die Lateinschule nach Beschluss des Gemeinderates aufgelöst und die erste Realschule mit zwei Klassen gegründet, einer unteren für zwei und einer oberen für drei Jahresabteilungen. Das Schulgebäude steht in der Salzgasse. Bis 1937 besteht die Realschule, wird dann in eine Oberschule umgewandelt.