Amtsgericht Rauschgift: Handel nicht nachzuweisen

Münsingen / Jürgen Kühnemund

Ein 32-Jähriger musste sich vor dem Münsinger Amtsgericht wegen vorsätzlichem unerlaubten Handels und unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, so lautete die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, verantworten. Nach der Vernehmung der Zeugen wurde die Vorhaltung des Handels fallengelassen, doch bekanntlich ist auch der Besitz strafbar und der konnte, angesichts des langen Vorstrafenregisters des jungen Mannes, erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Laut Anklageschrift soll der Mann im Keller seiner Freundin Kokain, Marihuana und Subotex gelagert haben und, entsprechend zweier Zeugenaussagen, auch damit gehandelt haben. Eine Durchsuchung mit Spürhunden lieferte dann 57 Subotex-Tabletten, Testosteron-Ampullen und 0,3 Gramm Marihuana zu Tage. Alles war fein säuberlich in einer Kassette gehortet, in der auch eine Liste mit mehreren Aufzeichnungen enthalten war. Dazu fanden die Beamten eine ganze Menge Spritzen und das dazu gehörige Besteck. Alles in allem betrug der Gesamtwert des Fundgutes 2000 Euro.

Der Beschuldigte winkte ab. Er habe nie mit Betäubungsmitteln gehandelt. Die Spritzen und das gefundene Testosteron habe er selbst zu Bodybuildings-Zwecken genutzt. Die Subotex-Tabletten habe ein Kumpel, nachdem er ihn im Elsaß besucht hatte, bei ihm im Auto vergessen. Für die Subotex-Tabletten legte die Rechtsanwältin des Beschuldigten auch ein Rezept vor, das auf einen anderen Namen und in französischer Sprache ausgestellt war.

Wie der 32-Jährige jetzt vor Gericht erklärte, wollte er die Tabletten zurückgeben, doch besagter Kumpel sei zwischenzeitlich „in den Bau eingefahren“. Klare Worte kamen nach diesen Ausführungen vom Vorsitzenden Richter am Amtsgericht, Joachim Stahl: „Ihre Worte erinnern mich zunächst einmal an eine unterhaltsame Märchenstunde“.

Etwas mehr Licht ins Dunkel brachte ein Polizeibeamter. Der 32-Jährige sei im Oktober 2016 wegen Beleidigung von einer Nachbarin angezeigt worden. In diesem Zusammenhang habe die Frau auch behauptet, dass der Beschuldigte mit Drogen handeln würde. Stichprobenartige Beobachtungen des Wohnhauses hätten aber nichts ergeben. Im April 2017 war bei Ermittlungen in einem ganz anderen Fall, wo es um einen häuslichen Streit ging, der Name des Beschuldigten gefallen, dass er als Verkäufer von Subotex-Tabletten aufgetreten sei. Im Juni hätte dann abermals die Nachbarin den 32-Jährigen, diesmal wegen Bedrohung, angezeigt. Daraufhin habe man sich zur Wohnungsdurchsuchung entschlossen.

Der Beamte gab allerdings zu bedenken, dass die Nachbarin bei beiden Anzeigen erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden habe – einmal waren es 2,86, das andere Mal 3,34 Promille. Und auch die Zeugin bei der häuslichen Auseinandersetzung hatte einen Blutalkoholgehalt von 2,6 Promille.

Ohne weiter auf ihre Alkoholwerte einzugehen, blieb die Nachbarin jetzt vor Gericht bei ihrer Aussage, dass der 32-Jährige einen erschwinglichen Handel mit Betäubungsmitteln betreibe. Sie musste nach mehreren Nachfragen von Richter Stahl allerdings einräumen, dass sie dies nur vom Hörensagen wusste. Selbst gesehen hatte sie nichts. Die zweite Zeugin, die in die häusliche Auseinandersetzung involviert war, zog ihre Aussage gar zurück. So wie es jetzt dargestellt wurde, hätte sie das nie gesagt.

Der Vorsitzende Richter ließ daraufhin die Vorhaltung des Handels mit Betäubungsmitteln fallen. Den Eigenkonsum stritt der 32-Jährige zwar weiterhin ab, eine Urinprobe, die bei der Wohnungsdurchsuchung gezogen wurde, erbrachte allerdings das Gegenteil.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine viermonatige Haftstrafe, die aufgrund der zahlreichen Einträge im Strafregister des jungen Mannes nicht auf Bewährung auszusetzen sei. Das Strafmaß akzeptierte die Rechtsanwältin des 32-Jährigen, dachte aber sehr wohl an eine Bewährungsstrafe, da die Sozialprognose ihres Mandanten sehr gut sei. Zudem habe er auch eine Ausbildung angefangen.

„Eigentlich wollte ich sie einsperren, wenn irgendetwas an dem Handel mit Betäubungsmitteln nachzuweisen gewesen wäre“, sagte Amtsrichter Joachim Stahl. Nachdem dies aber vom Tisch war, ließ Stahl Milde walten, und setzte die viermonatige Haftstrafe zur Bewährung aus. Die Bewährungszeit legte er aber auf vier Jahre fest. Die Sozialprognose sei das eine, das Strafregister das andere. Jetzt liege es an dem 32-Jährigen, schloss der Richter.