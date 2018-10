Gemeinderat Radwegverbindung beschlossen

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Der Vorschlag für die Trassenführung einer Radwegverbindung zwischen Böttingen und Magolsheim bis Breithülen lag am Dienstag den Stadträten zum zweiten Mal vor. Bereits vor der Sommerpause hatte die Verwaltung den Routenverlauf präsentiert. Nach intensiven Diskussionen wurde das Thema damals vertagt. Grund: Die Ortschaftsräte von Böttingen und Magolsheim sollten sich zuvor ausführlich mit dem Projekt beschäftigen können.

Das haben sie inzwischen getan, für zwei Streckenabschnitte einen Alternativ-Vorschlag vorgelegt. Beide fanden aber keine Mehrheit. Das Stück vom Sternenbergparkplatz bis zur Gemeindeverbindungsstraße hätte nach diesen Plänen praktisch auf gut einem Kilometer ganz neu gebaut werden müssen. Und auf dem knapp ein Kilometer langen Abschnitt vom Gewann „Blaubeurer Gässle“ bis „Braike“ bei Magolsheim wäre ebenfalls eine kräftige Investition nötig gewesen: nämlich einen Grasweg auf einer Länge von knapp 500 Metern voll auszubauen.

Jetzt verläuft die Radwegverbindung von Böttingen bis zum Parkplatz Sternenberg, dann weiter über die Einmündung der L 230 in die K 6673 hinunter Richtung Gundershofen, bis es über die Gemeindeverbindungsstraße „Steigle“ hinauf zum Ortseingang von Magolsheim geht. Für das Stück auf der Kreisstraße ist angestrebt, entweder einen Radstreifen oder, noch besser, einen Radweg anzulegen. Allerdings ist dies eigentlich Sache der Kreisverwaltung.

Damit die Radler von der Kreisstraße aus ungestört von Autos und Motorrädern das „Steigle“ befahren können, wird dieser jetzt vielbefahrene „Schleichweg“ zum Weg für Land- und Forstwirtschaft sowie für Radfahrer umgewidmet. FWV-Stadtrat Gottlob Dangel rechnet da allerdings „mit einem Aufschrei aus der Bevölkerung“. Und seine Fraktionskollegin Bärbel Stotz wollte wissen, wie man den Verkehr da raus halte. Drei Stufen der Sperrung gebe es, so Tiefbauamtschef Jürgen Weber, der die komplette Stecke ausgearbeitet und dafür Lob geerntet hat: Zunächst ein einfaches Schild, dann eine Baustellenbarke. Wenn das nicht funktioniere, komme eben eine Schranke dran. Das müsse man dann mit den Bewirtschaftern absprechen.

Oben am „Steigle“ angekommen, queren die Radler wieder die L230, umfahren Magolsheim im Norden und weiter auf bestehenden Wegen in Richtung Breithülen.

Bürgermeister Mike Münzing betonte, „wir wollen nicht billig und schnell, sondern unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen so gut wie möglich“ das Projekt umsetzen. Die Strecke müsse auch nicht die letzte Lösung sein. „Vielleicht gibt es irgendwann mal eine entlang der L 230.“ Ins gleiche Horn stieß SPD-Stadtrat Dr. Eberhard Rapp: „Wir müssen heute die Radwegverbindung beschließen, wohl wissend, dass es keine Ideallösung ist.“ Es gebe zu viele Kreuzungen und zu große Höhenunterschiede. Er verwies auch darauf, dass die Straße nach Gundershofen eine Motorradrennstrecke, deshalb gefährlich sei. Eine optimale Lösung wäre natürlich ein Weg parallel zur L 230. In diesem Zusammenhang regte Rapp an, die Böttinger sollten noch mal ein klares Signal für eine Ortsumgehung setzen. Könne man nach Stuttgart ein eindeutiges Votum schicken, rücke man vielleicht beim Umfahrungs-Ranking wieder weiter nach vorne.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Gunter Wagler erklärte, die Kreisstraße sei kein Unfallschwerpunkt, sondern da herrsche ganz normaler Auto- und Motorradverkehr. Die jetzt vorgeschlagene Route könne man mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft umsetzen. Man dürfe die Latte nicht ständig so hoch hängen, und sich dadurch selbst ausbremsen.

Das griff auch Adolf Lamparter (SPD) auf: Die Streckenführung sei „kein Sündenfall“. Es gebe genug Radwegverbindungen in der näheren Umgebung, die auch auf Straßen verliefen. „Wenn wir eine Verbesserung wollen, dann müssen wir dem Verwaltungsvorschlag zustimmen.“

So sieht der zeitliche Rahmen aus: Mit einem Teil der Arbeiten, dazu gehört Verbesserung der Schotterwege, könne noch in diesem Jahr begonnen werden, so Weber. Der Rest werde dann im Frühjahr erledigt. Und die finanziellen Auswirkungen des Radweg-Lückenschlusses: Es entstehen Baukosten in Höhe von rund 4000 Euro. Außerdem: Der hohe Unterhaltungsaufwand, den die Stadt für die Instandhaltung der Gemeindeverbindungsstraße finanzieren musste, fällt weg.

Das Projekt wurde mit der Gegenstimme von Dr. Gerhard Schnitzer (Liberale Bürger) verabschiedet. Der votierte dafür, einen Teil des Radwegs über die Trasse des ehemaligen Postwegs, die im ehemaligen Übungsplatz verläuft, zu führen. Geht nicht, erklärte Münzing – aus zwei Gründen: Zum einen gehört das Gelände der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), zum anderen ist es vom Land als Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Schutzgebiet ausgewiesen. Wollte man da den Radweg führen, „müssen wir klagen“.