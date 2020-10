Aktuell erkranken in Deutschland jährlich über 230 000 Menschen an Hautkrebs. Besonders Sonnenbrände im Kindesalter gelten als Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs im Erwachsenenalter. Um dem vorzubeugen, beteiligte sich der Kindergarten Böttingen an der Initiative „Sunpass“. Diese wurde vom Krebsverband Baden-Württemberg ins Leben gerufen, um einen gesunden Umgang mit der Sonne in Kindertagesstätten zu unterstützen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, musste Kindergartenleiterin Katrin Eberhardt zunächst ein Online-Webinar absolvieren, welches von einer Hautärztin in Zusammenarbeit mit dem Krebsverband angeboten wurde und zahlreiche Hintergrundinformationen lieferte.

Die Erzieherinnen erarbeiteten mit den Kindern zusammen, was uns vor der Sonne schützt. Wie schützen wir uns vor den starken Strahlen der Sonne? Anhand von Experimenten wurde den Kindern deutlich gemacht, welche Kraft die Sonnenstrahlen haben und was diese mit unserer Haut machen, wenn sie nicht geschützt wird. Eine Sonnenschutzecke wurde eingerichtet – hier konnten die Kinder das bereits Erlernte noch einmal bildlich verinnerlichen. Außerdem bekam zum Start des Projekts jedes Kind einen Sonnenpass. Wer morgens eingecremt in den Kindergarten kam, oder Sonnenbrille und Hut dabei hatte, konnte sich einen Sonnensticker einkleben. Wenn der Pass genügend Aufkleber hatte, gab es für jedes Kind reichlich Geschenke vom Krebsverband: Sonnencreme, einen Kuschel-Sonnenbär und eine schicke Sonnenbrille.

Für den dritten Platz im Wettbewerb mit anderen Kindertagesstätten bekommt der Kindergarten Böttingen nun 200 Euro.