Sie machen jetzt an vier Wochenenden Kunst in der ehemaligen Postfiliale: Edgar Braig, Wolfgang Rätz (v.l.) und Bedriye Caliskan (r.), Andreas Konitzer (3.v.r.) hat seinen „Urlaubsgenerator ein paar Häuser weiter in der Bachwiesenstraße. Das Projekt „Kunst.Land“ hat Edith Koschwitz (2.v.r.) zusammen mit Sandra Linsenmayer auf die Beine gestellt. © Foto: Ulrike Bührer-Zöfel