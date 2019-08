Immer wieder fallen vor allem ältere Menschen auf Trickbetrüger herein, die ihre Opfer im Regelfall ganz massiv bedrängen, um die Herausgabe großer Bargeld-Summen zu erreichen. Wie aktuell das Thema ist, das die Osteoporose Selbsthilfegruppe Münsingen/Bad Urach als Veranstalterin eines Vortrags kürzlich aufgegriffen hat, zeigte sich in dieser Woche wieder bei zwei Fällen in Nürtingen und Reutlingen. Die beiden Frauen, die von den Betrügern angerufen wurden, waren jeweils 80 Jahre alt, ließen sich darauf ein, jeweils mehrere tausend Euro bei der Bank abzuheben. Nur im Fall der Reutlingerin verhinderte ein Kontrollanruf bei ihrer Tochter in letzter Minute, dass sie das Geld einer „vermeintlichen“ Bankangestellten übergab. Kriminalhauptkommissar Hubertus Schmid vom Polizeipräsidium Reutlingen riet im Falle eines Betrugs in jedem Fall zu einer Anzeige bei der Polizei. „Nur dann können die Täter vielleicht ermittelt werden“. Dabei sei es wichtig, die Namen, die am Telefon genannt werden, gegenüber der Polizei anzugeben, ebenso die Telefonnummern, die im Display eingeblendet seien. „Die Polizei benötigt solche Details“. Oftmals hätten die Opfer jedoch Angst, sich zu blamieren, wenn sie sich zum Beispiel ihren Kindern anvertrauen würden. Wenn es niemanden gebe, an dem sich der Betroffene wenden könne, sei der „Weiße Ring“ als Organisation, die Opfer von Straftaten helfe, möglicherweise die richtige Adresse. Doch welche Tricks wenden die Täter eigentlich an? Ein „Klassiker“ ist der sogenannte Enkeltrick. Der Anrufer gibt sich als Enkel, Verwandter oder guter Bekannter aus und schildert eindringlich eine schreckliche Notlage wie beispielsweise ein Unfall. Möglichst rasch seien mehrere tausend Euro nötig, um noch größeren Schaden abzuwenden. Im Zweifelsfall gibt es nach dem ersten Telefonat weitere Anrufe, bis das Opfer schließlich Geld von der Bank abholt und dann einem „Boten“ an der Haustür mitgibt – wenn der Betrug nicht vorher erkannt wird.

Täter geben sich als Polizei aus

Immer wieder rufen auch vermeintliche Polizisten an, die auf Einbrecher verweisen, die im Wohngebiet unterwegs seien und fordern den Betreffenden auf, Geld und Wertsachen einem Kollegen zur sicheren Aufbewahrung mitzugeben. „Im Display erscheint gegebenenfalls die Nummer 110, um Polizei zu suggerieren“, so Schmid. Aber die Polizei rufe niemals unter dieser Nummer bei jemandem an. Nicht selten werden die Angerufenen, falls sie misstrauisch sind, aufgefordert, zurückzurufen. „Das bietet aber nur Sicherheit, wenn der Hörer vorher aufgelegt wird und nicht einfach die entsprechende Taste am Telefon gedrückt wird“.

Eindringlich warnte er vor Taschendieben. „Oft sind dies drei oder vier Frauen, die schon auf dem Parkplatz eines Supermarktes nach Opfern suchen und diesen dann in den Laden folgen“. In einem unbeobachteten Moment greifen sie dann in die Handtasche, die im Einkaufswagen liegt. „Das sind Profis, die wahnsinnig schnell sind“, so Schmid. Auch wenn am Geldautomat jemand zu nahe komme, solle man diese Person laut und deutlich auffordern, zurückzutreten. „Natürlich gehört die Bank-PIN nicht auf einen Zettel, der im Geldbeutel steckt“. Das gelte auch für den Fall, dass jemand eine Geldmünze gewechselt haben wolle und zu nahe komme. „Ein Geldschein ist schnell aus dem Geldbeutel gezogen“. Niemals sollten bei einem angeblichen Gewinn Vorauszahlungen zum Beispiel als Zollgebühr geleistet werden. Egal unter welchem Vorwand, so Schmid, ein Fremder oder gar ein Duo sollte nie in die Wohnung gelassen werden. Als „Einschleichdiebstahl“ bezeichnete Schmid nämlich die „Bitte nach einem Glas Wasser“, den „Wunsch, ein Geschenk abzugeben“ oder den nicht bestellten „Handwerker, der etwas prüfen wolle“.

Info www.polizei-beratung.de.

Das könnte dich auch interessieren: