Klaus Käppeler aus Zwiefalten zieht als Erstkandidat für die SPD im Wahlkreis 61 in den Landtagswahlkampf. Er erhielt am Freitagabend die 100-prozentige Rückendeckung der anwesenden Delegierten. Ebenso Jochen Klaß aus Münsingen, der als Ersatzbewerber ins Rennen geht.

Bereits zweimal als MdL in Stuttgart

Käppeler kandidiert im Wahlkreis Hechingen-Münsingen bereits zum vierten Mal. Von 2001 bis 2006 und von 2011 bis 2016 saß er bereits als Abgeordneter für die SPD im Landtag, nun will er es mit fast 66 Jahren am 14. März 2021 noch einmal wissen.

„Ich bin mit jeder Faser ein Sozialdemokrat und wäre gerne wieder als MdL aD und MdL in spe unterwegs“, sagte er in seiner Ansprache. Er versprach, seine Kraft dafür einzusetzen, dass der Wahlkreis wieder „ein rotes Herz bekommt“.

Aus seinem „nie mehr“ aus dem Jahr 2016 wird nun also ein „jetzt erst recht“ mit deutlichen Zielen: Bildung, Zusammenhalt in der Bevölkerung, Toleranz und Solidarität auf dem Fundament des Grundrechtes.

Fraktionschef Stoch: Wir brauchen ihn in Stuttgart

Zur Nominierungsveranstaltung in der Hohensteinhalle war auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch gekommen. Er hob das 40-jährige Engagement Käppelers in der SPD und dessen fachliche und menschliche Qualitäten während der zwei Legislaturperioden hervor, in denen er ein „wichtiger Ratgeber“ und ein kundiger Bildungspolitiker mit viel Praxiswissen war. Käppeler sei loyal und solidarisch, fair, kameradschaftlich und vor allem menschlich. „Wir brauchen ihn in Stuttgart“, betonte Stoch.