Der Pfronstetter PhänoPfad ist in die Jahre gekommen, das Naturmaterial Holz, aus dem die Elemente bestehen, ist zum Teil gesplittert, verfallen, ausgetrocknet. Auch die Stürme „Niklas“ und „Eberhard“ haben Schäden angerichtet. In seiner Sitzung am Mittwochabend befasste sich der Gemeinderat ausführlich mit dem Projekt. Bürgermeister Reinhold Teufel gab zunächst einen Überblick über die Entstehungsgeschichte, Intention und Resonanz. Der PhänoPfad ist kein Abenteuer-Spielplatz, sondern dort kann man physikalische, optische und akustische Phänomene testen, bekommt die erklärt. Die Einrichtung „hat die Gemeinde etwas bekannter gemacht“, so Teufel, und es gäbe auch Anerkennung für die Idee.

Allerdings kommen schon eine ganze Weile E-Mails, bei denen dem Lob ein „aber“ folgt, berichtete Teufel. Wenn Stationen kaputt sind, sich die Experimente nicht mehr durchführen lassen, dazu noch der Broschürenautomat seine Mucken hat, trägt das nicht zur Attraktivität bei.

Deshalb müssen die Kommunalpolitiker jetzt entscheiden – ob und wie es mit dem PhänoPfad weitergeht. Da hat der Bürgermeister natürlich auch die Finanzen im Blick. Das Projekt hat die Gemeinde in den 13 Betriebsjahren rund 65 000 Euro gekostet. Eine messbare Wertschöpfung gibt es nicht, zumal in Pfronstetten keine Gastronomie mehr existiert. Soll der PhänoPfad wieder flott gemacht werden, muss die Gemeinde Geld in die Hand nehmen, in diesem Jahr rund 50 000 Euro, meint Teufel.

