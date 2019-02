Gomadingen Perspektive für Entwicklung sichern

Steingebronn / Von Ralf Ott

Der Gomadinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zur Erweiterung der „Pferdehaltung Ochsenberg“ gefasst. „Die Familie Eißmann will zusätzliche Formen der Unterbringung anbieten, das Training soll anders gestaltbar sein und es soll Platz für mehr Pferde geben“, sagte Bürgermeister Klemens Betz. Auf diese Weise lasse sich eine langfristige Entwicklungsperspektive umsetzen. In einer Vorabstimmung habe das Landratsamt keine Bedenken gehabt. Der landwirtschaftliche Betrieb sei zudem privilegiert. Vorgesehen ist eine Erweiterung in östlicher Richtung, erläuterte Stadtplaner Clemens Künster vom gleichnamigen Planungsbüro in Reutlingen. Der Umweltbericht muss laut Künster noch um die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ergänzt werden. „Klar ist bislang, dass die in dem jetzigen Baumbestand vorhandenen Nistkästen ersetzt werden müssen“.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die Vergrößerung der bestehenden Bewegungshalle. Zusätzlich sollen eine Fütterungsanlage, ein Pferdestall, ein Bewegungsplatz, eine Longierhalle sowie ein Heu- und Strohlager errichtet werden. Geplant sind ferner ein neuer Maschinenschuppen und ein Auslauf, der unabhängig von den Wetterbedingungen zu nutzen ist. „Der Betrieb muss größer werden, um den vorhandenen Bestand halten zu können und gegebenenfalls weiter zu wachsen“, sagte Künster weiter.

Der Bebauungsplan gilt für das Gebiet der Pferdepension am östlichen Rand von Steingebronn. Auf der nördlichen Seite markiert die Straße „Ochsenberg“ die Grenze, im Westen die Straße „Bannholz“. Auf der südlichen Seite grenzt das Areal an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Neu einbezogen in den Bebauungsplan wird eine Fläche von 5000 Quadratmetern am östlichen Rand, die direkt durch den im Regionalplan ausgewiesenen regionalen Grünzug begrenzt wird.

Unterm Strich umfasst das Gebiet des gesamten Bebauungsplans dann 1,72 Hektar. Zulässig ist die Bebauung künftig innerhalb der Plangrenzen mit einem maximalen Umfang von 80 Prozent der Fläche. Die First-, Trauf- und Gebäudehöhen orientieren sich am vorhandenen Bestand. Zulässig sind künftig auf Wunsch der Eigentümer auch Gebäude mit Flachdach. „Im alten Bebauungsplan gab es dafür keine Regelung“, sagte Künster auf Nachfrage von Gemeinderat Bernd Strasser. Nach dem Verlauf der Römerstraße erkundigte sich Gemeinderat Siegfried Leuze – nach Angaben von Betz verläuft diese weiter links am Areal des Betriebs vorbei.

Info In der Pferdepension von Claudia und Silke Eißmann können Pferdebesitzer ihre Tiere unterbringen. Diese werden gefüttert und die Box wird ausgemistet. Zudem können Weiden, Paddocks und die Einrichtungen der Reitanlage genutzt werden.