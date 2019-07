Vor zwei Jahren wurde die Partnerschaftsstele gemeinsam von Münsingen, Beaupréau und Mezöberény entwickelt, am Sonntagnachmittag sollte sie zum krönenden Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen Münsingen und Mezöberény auf dem Rathausplatz feierlich enthüllt werden. Doch der anhaltende Regen sorgte für eine Programmänderung.

Die bereits enthüllte Stele im Blick fanden sich die ungarischen Gäste kurz vor ihrem Abschied auf der überdachten Rathausbühne ein, um ihren Besuch noch einmal Revue passieren zu lassen. Ein symbolisch aufgestelltes Plakat in der Mitte sollte die Partnerschaft vor Augen führen, die seit 25 Jahren Bestand hat und seitdem mit Leben gefüllt wurde.

Bürgermeister Mike Münzing dankte den ungarischen Freunden, dass sie die rund 18 Stunden dauernde Busfahrt und eine Wegstrecke von etwa 1200 Kilometer auf sich genommen haben und hätte sich mehr Beteiligung von Münsinger Seite gewünscht: „Wir konnten nicht nur Gäste, sondern fast schon Familienmitglieder bei uns in Münsingen begrüßen“. Vieles sei anders geplant gewesen, doch das schlechte Wetter habe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

So konnte etwa die Marjorettengruppe wegen des Regens nicht auftreten: „Also müssen halt wir wieder nach Ungarn fahren, um einen Auftritt mitzuerleben. Oder Ihr kommt bald wieder“, sagte Münzing. Der Bürgermeister lobte das gemeinsame Miteinander, das sich insbesondere am Samstag beim grenzenlosen Spiel im Freibad gezeigt habe. „Bunt, lebendig und mit viel Humor haben wir Europa in Münsingen erlebt. Wir alle waren Gewinner, denn Ihr habt zur Freude und zur Lebendigkeit in unserer Stadt beigetragen“, so Münzing.

Er dankte der Jugendfeuerwehr für die Vorbereitung und Durchführung der Spiele und versprach, so etwas wieder einmal zu veranstalten. Die Abordnungen aus Mezöberény und aus Beaupréau bekamen als Erinnerung an diese Jubiläumsfeierlichkeiten und als sichtbares Zeichen für die Verbundenheit mit Münsingen Glasplaketten mit nach Hause.