Wintersport spielt in Mehrstetten schon immer eine große Rolle. Da passt Bürgermeisterin Franziska Kenntner gut rein. Sie ist seit 2016 Chefin im Rathaus, darüber hinaus aber schon seit 2009 als Helferin für das Organisationskomitee des Schwarzwaldpokals der Nordischen Kombinierer in Schonach aktiv. Dazu kam sie im Laufe ihres Studiums an der Hochschule für Verwaltung in Kehl: „Ich interessierte mich dafür, wie ein so großes Event vorbereitet und durchgeführt wird“. Bis dahin war sie eigentlich nicht besonders am nordischen Wintersport interessiert. Das hat sich dann schnell geändert.

Durch ihren Amtsantritt sind auch die Mehrstetter Wintersportler mit diesen traditionellen Wettkämpfen näher in Berührung gekommen. Ein Teil hat bereits im Vorfeld den Wettkampfrichterlehrgang absolviert.