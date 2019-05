Sommer ist nach dem Open-Air-Kalender der Münsinger Stadtverwaltung auf jeden Fall ab 24. Mai. An dem Freitag ist nämlich die Auftaktveranstaltung, und zwar mit dem Spielnachmittag. Der findet zum zweiten Mal auf dem Rathausplatz, zum ersten Mal außerhalb der Ferien statt. Für die Spieler jeden Alters sind zwischen 15 und 19 Uhr Tische und Spiele aufgestellt, es liegen aktuelle Spiele von Kosmos auf. Aber natürlich kann auch jeder sein Lieblingsspiel mitbringen, so neue Mitspieler gewinnen.

Spieletreff mit „FritZel’s“

Mit von der Partie sind diesmal „FritZel’s“. Der Spieletreff für Gesellschaftspiele aus Dettingen kommt auf die Alb. Die Mitglieder bringen Brett-, Karten- und Würfelspiele mit – und erklären die Regeln: Mühsames Lesen fällt also weg, die Würfel können gleich rollen, die Karten gemischt, die richtigen Strategien ausgetüftelt werden. Ist das Wetter schlecht, findet die Veranstaltung in der Zehntscheuer statt.

Auf laue Sommernächte hoffen die Programmgestalter um Anja Leuze, Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamts, ebenso wie auf viele Zuschauer vom 7. bis 9. Juni. Da ist Kino angesagt, der Besuch war bisher lediglich „zufriedenstellend“. Die Filme, wie immer vorgeführt von Mitarbeitern des Forum 22 aus Bad Urach, starten bei Einbruch der Dunkelheit. Für Bewirtung ist gesorgt.

Am Freitag, 7. Juni, flimmert „Bohemian Rhapsody“, die Geschichte von Queen und Freddie Mercury, über die Leinwand. Am Tag darauf gibt es in „Der junge muss an die frische Luft“ Einblicke in Hape Kerkelings Jugend. Eindeutig Popkorn-Kino ist dann am Sonntag mit „Monsieur Claude.2“: Die Kinder wollen alle auswandern, das weiß der schlitzohrige Franzose, unterstützt von seiner Frau, zu verhindern.

„Flöhe auf Reisen“ sind am Freitag 5. Juli. Das Reutlinger Theater Patati-Patata gastiert um 15.30 Uhr auf dem Rathausplatz mit Geschichten rund ums Unterwegssein sowie mit Erzählungen über die Freude zu Hause zu bleiben. Das Theater für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren dauert rund 45 Minuten.

Schick in Weiß wird es wieder am Donnerstag 11. Juli. Stadtverwaltung Samariterstift und Münsinger Albstiftung laden zum „White Dinner“. Die Veranstalter stellen Tische und Bänke zur Verfügung, die Besucher bringen ihre Speisen und Getränke, meist noch Tischdecken, feines Porzellan und Glas mit. Zum gemeinsamen Tafeln gehört, dass man die Leckereien gerne mit den Nachbarn austauscht. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 18. Juli.

Der Run in die Ferien findet diesmal nicht zum Schuljahresende statt – die Kids müssen anschließend noch zwei Tage zurück in die Klassenzimmer – doch das Programm am Mittwoch, 24. Juli, ist wie immer. Die Läufe starten ab 16.30 Uhr durch die Innenstadt, ab 17 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz die Sommernachtbühne mit Live-Musik und Tanzvorführungen.

Lange Kulturnacht

Abschluss der Veranstaltungen unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz ist am Samstag, 14. September, mit dem Aktionstag „Speisekammer“. Unter dem Motto „Lebensmittel retten, tauschen, haltbar machen“ ist Treff zum Erfahrungsaustausch, wie man vermeiden kann, Essbares wegzuwerfen und wie man aus Resten noch eine gute Mahlzeit zaubern kann.

Der Rathausplatz ist mit Musik und Kulinarik auch eine Station bei der ersten Münsinger Kulturnacht. Die findet am Samstag, 29. Juni, zwischen 14 und 24 Uhr statt. Aktionen gibt es außerdem im und ums Stadtmuseum, in der Zehntscheuer, im ehemaligen Gefängnis, in der Martinskirche sowie in Buttenhausen und in Gruorn. Ein Bus-Shuttle verbindet die verschiedenen Event-Plätze. (Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.)

Selbstverständlich ist auch wieder ein Stadtfest. In der Münsinger City bewirten die Vereine und sorgen für musikalische Unterhaltung am Wochenende 27./28. Juli. Verbunden damit sind die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Mezöberény.

