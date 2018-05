Dottingen Oldtimerfest auf dem Eisberg

Dottingen / Von Maria Bloching

Eine leichte Jacke genügte und schon boten sich den herbeiströmenden Besuchermassen perfekte Wetterbedingungen für das Verweilen auf dem Eisberg. Aus nah und fern waren sie gekommen, um glänzendes Blech, schnaufende Bulldogs und ratternde Motoren zu bestaunen, die sich in großer Zahl und bunter Vielfalt auf dem Flugfeld verteilten und von ihren Besitzern stolz präsentiert wurden. Zum ersten Mal fand an diesem traditionellen Fest des Luftsportvereins Münsingen am 1. Mai kein Flugbetrieb statt, doch zu sehen und zu erleben gab es dennoch mehr als genug.

Rund 600 Aussteller zeigten ihre altertümlichen Vehikel, gerne erzählten sie Geschichten dazu, öffneten die Motorhauben und gewährten sogar einen interessanten Blick ins Innenleben. „Handgemachte Technik ohne viel Schnickschnack“, staunten nicht wenige und ließen sich wehmütig an vergangene Zeiten ohne komplizierte Elektronik erinnern. An diesen alten Fahrzeugen lässt sich noch herumbasteln – das hat auch Hermann Kästle aus Schelklingen mit seinem Unimog 411 aus dem Jahr 1961 getan. Mehr als zehn Jahre lang stand dieser – ohne Dach und total verrostet – in einer Sandgrube. In diesem schlechten Zustand nahm Kästle den Oldtimer mit nach Hause und arbeitete ein Jahr lang daran. Nun steht er wieder schick da und glänzt in kräftigem Grün. Für den 79-Jährigen gibt es nichts Schöneres, als mit seinem Gefährt zu solchen Oldtimerfesten zu fahren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Austausch mit Gleichgesinnten

Dass sich dieses besondere Hobby nicht an Altersvorgaben hält, zeigt Luca aus Weilheim. Der 13-Jährige hat sich vor einem Jahr das ehemalige schweizerische Militärfahrzeug Saurer Berna 2 VM Baujahr 1970 gekauft: „Mit gespartem Taschengeld und Unterstützung durch meinen Papa“, wie er stolz erzählte. 4500 Euro hat der große Lastwagen mit Lenkung auf der rechten Seite gekostet – bereits wunderbar restauriert und für einen Oldtimerliebhaber wie Luca wie gemacht.

„Andere spielen Fußball, mir gefallen eben Oldtimer besser“. Am besten natürlich sein eigenes Fahrzeug, an dem er selbst kleinere Reparaturarbeiten vornimmt. Auf dem Oldtimerfest prüfte er den Öl- und Kühlwasserstand, außerdem erzählte er Neugierigen die Geschichte des Lkw, der von 1970 bis 2004 in Bellinzona gelaufen und anschließend noch ein Jahr auf einem Kriegsmobilmachungsstandort in der Schweiz im Einsatz war. „Der ist ziemlich günstig im Unterhalt, allerdings brauche ich immer jemand, der mit ihm fährt“. Am häufigsten ist das Sabine, die Luca zu unterschiedlichen Oldtimertreffen bringt. Und dort ist der 13-Jährige längst kein Unbekannter mehr. „Little Joe“ nennen ihn seine Freunde, die ihn überall herzlich in ihrem Kreis willkommen heißen.

Ralf Kächele aus Hülben ist mit seinem Ford Fiesta 1,1 X angereist. Nur 1500 Stück wurden um 1980 davon hergestellt, Kächele hat dieses Sondermodell bereits seit 1983 in seinem Besitz. Zunächst fuhr er den Fiesta Sommer wie Winter, später machte er den Gebrauchsgegenstand zum gepflegten Liebhaberstück, das immer wieder überarbeitet und verschönert wurde.

Ob alte VW Käfer mit Dreirad und Koffer auf dem Dach, ein knallorangener Triumph in Sportausführung, ein Citroen DS 23, tonnenschwere Bulldogs, schicke Mercedes oder Motorräder, Vespas und Quicklies – schon allein beim Motorengeräusch wusste jeder, dass es sich hier nicht um gewöhnliche Fahrzeuge handelte. Die gezeigten Oldtimer samt Dampfmaschinen bereiteten Freude und weckten Erinnerungen, deutlich wurde dabei, dass immer mehr Sammler und Bastler der Oldtimerleidenschaft nachgehen. Manche sehen darin eine sinnvolle Geldanlage, für die meisten jedoch ist es die Liebe und Leidenschaft, die sie für die ursprüngliche Technik aufbringen.

Die Steinlach Stompers Dixieland Jazz Band heizte nicht nur in der Fliegerhalle mit flotten Rhythmen ein, sie nutzte das herrliche Aufgebot an schönen Maschinen im Stil der 1920er und 1930er Jahre, um Gruppenfotos zu schießen. Auch der Wacholdermarkt mit Spezialitäten aus der Region und die Vorführungen der Rettungshundestaffel Nürtingen regte das Interesse der Besucher an.