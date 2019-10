Am Donnerstag war das 19. Roller- und Kleinwagentreffen beim Automuseum Großengstingen und die Besucher strömten nur so, um die motorisierten Schönheiten vergangener Jahre zu bestaunen und zu bewundern.

Und obwohl sich am Himmel immer wieder bedrohliche Regenwolken auftürmten, ließ der Zustrom an zwei- und vierrädrigen Oldtimern nicht nach. Etliche Gogomobile waren neben „Knutschkugeln“ BMW Isetta, VW Käfern oder NSU TTs zu sehen. Auch reihten sich amerikanische Straßenkreuzer oder sportliche Mustangs, einige legendäre „Enten“, dicke Daimler oder voluminöse Opel Rekorde und Kapitäne in das Defilee ein. Trotz des wechselhaften Wetters waren auch etliche Motorräder wie BMW oder Norton sowie Roller wie Piaggio oder Vespa gekommen.

Es freue ihn sehr, dass wieder so viele Oldtimer-Liebhaber „ihre Schmuckstücke aus der Garage geholt haben“, betonte Bürgermeister Mario Storz, selbst bekennender Fan alter Autos, als sich schon vormittags der Festplatz am Automuseum prall gefüllt hatte. „Wenn man diese Fahrzeuge sieht, schwelgt man unweigerlich in Erinnerungen“.

Tolle Organisation

Sein Dank galt Ulrike Palesch, die bei der Engstinger Gemeindeverwaltung für die Betreuung des Automuseums zuständig ist und dieses Treffen organisiert hat, dem Team des Automuseums, der Feuerwehr für die Parkplatzreglung, dem Musikverein Schwäbische Alb Musikanten für die Bewirtung sowie der Veteranenkapelle für die musikalische Umrahmung.

Am Ende waren es fast 800 motorisierte Schätzchen, die sich rund um das Automuseum die Ehre gaben. Das Moderatorenduo Otto Niederer und Lothar Enderle begrüßte die Fahrer und informierte die Besucher über die Besonderheit des jeweiligen Fahrzeuges.

Auf dem Motorrad war es kalt

Leider blies vor allem den Zweiradfahrern ein ziemlich eisiger Wind um die Nasen. „S’war saukalt zum Herfahra“, urteilte etwa Hermann Schramm, der mit seiner DKW aus dem Jahr 1937 mit schlappen sieben PS den Weg von Sondelfingen auf die Alb bewältigte. Aber weil er eingefleischter Liebhaber alter Zweiräder ist, auch eine DKW ORE 250 aus dem Jahr 1928 sein eigen nennt und damit auch gerne an Veteranen-Rallyes oder Präsentationsrennen teilnimmt, hieß es für den 78jährigen einfach: „Dr Kittl zuamacha und onderm Wind durchfahra“.

Gefroren hatte auch Roland Lorenz, der mit einem Jawa-Motorrad aus Baujahr 1964 und 14 Pferdestärken die Tour von Tailfingen nach Engstingen überwunden hat. „Jetzt muss i a bissle rumlaufa, damit i wieder warm wird“, schmunzelte der Hohenzollerische Oldtimer-Liebhaber.

„I bin a Weichei“, sagte dagegen Raymond Delassus aus dem Stuttgarter Raum und grinste nach der Frage, warum er das Verdeck seines Mercedes 190 SL Baujahr 1962 geschlossen hatte. „S’isch nämlich ziemlich kalt“. Er fahre dieses Auto seit 1974, als er dem Vorbesitzer bis in eine Tiefgarage hinterher gefahren sei, um zu erfragen, ob er es zufällig verkaufen wolle. „Und tatsächlich hat der ja gesagt“.

Sie brauche kein E-Bike, schmunzelte Angela Lemmermeyer aus Kirchheim am Ries, die ihr Fahrrad Phoenix Rex aus dem Jahr 1951 mitgebracht hatte. „Das hat nämlich schon einen Hilfsmotor“, erklärte sie lachend. „Die hend oifach no a Gsicht und ihren oigana Charakter“, meinte ein Besucher voller Überzeugung. Heute würden sich Autos trotz unterschiedlicher Marken sehr ähnlich sehen. Zur Mittagsstunde tuckerten etliche der stolzen Fahrzeugbesitzer gemächlich dem Alter ihrer Karossen entsprechend im Korso zu einer Ausfahrt über die Alb und wieder zurück. Die Besucher ließen sich derweil Leckeres vom Grill oder Kaffee und Kuchen munden oder bestaunten die zur Schau gestellten Fahrzeuge vor und im Automuseum.

