Rund 60 Teilnehmer sind in diesen Tagen beim Tramprennen per Autostopp unterwegs von Deutschland nach Cluj-Napoca in Rumänien. Unter ihnen auch Kai Tress aus Oberstetten und seine Teampartnerin Yvonne Tietze. Gestartet sind sie mit dem Teamnamen „Daumen im Wind“ am 17. August in Görlitz. Jeweils neun Teams sind gemeinsam auf einer der drei von den Organisatoren festgelegten Routen unterwegs. Dabei sind die Tagesziele vorgegeben.

Nicht alles läuft nach Plan

Allerdings zeigte sich gleich am ersten Tag für „Daumen im Wind“, dass nicht immer alles nach Plan verläuft. Ihr erstes Etappenziel – Horny-Vltovice in Tschechien – erreichten sie erst am Sonntag, dem Pausentag, da nur jeden zweiten Tag gereist wird. Am Montag dann „gab es zunächst eine mehrstündige Flaute“, wie Kai Tress berichtet, ehe sie dann Krumlov erreichten und dort ungeplant eine Übernachtung einlegten, um die Altstadt zu besichtigen. Startprobleme und Umwege führten dazu, das sie letztlich das zweite Etappenziel auslassen mussten und die Erlaubnis bekamen, direkt nach Budapest weiter zu trampen. Info: www.tramprennen.org.