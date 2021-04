Der Bauantrag fürs Hospiz in Münsingen, ein Projekt der Nürtinger Samariterstiftung, ist eingereicht, es stehen noch kleine Änderungen an, dann kommt er in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen auf die Tagesordnung. Liegt die Zustimmung vor, soll Anfang Juli der erste Spatenstich sein.

Aller...