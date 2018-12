Münsingen Neues zum Thema Brustkrebs

Münsingen / swp

Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs konnte kürzlich PD Dr. Peter Kristen, Chefarzt der Frauenklinik Reutlingen, zu einen Vortrag mit dem Thema „Neues zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms“ gewinnen. Nach einem kurzen historischen Rückblick und einem Bericht über den aktuellen Stand der Diagnostik und Therapie des Brustkrebses, zeigte der Referent neue Behandlungswege auf, welche in der Zukunft Anwendung finden werden.

Schon in Schriften der alten Ägypter wird die Krebserkrankung der Brust beschrieben, eine Heilung allerdings ausgeschlossen. Zur Zeit erkranken in Deutschland jährlich 70 000 Frauen neu an einem Mammakarzinom, das heißt, jede achte Frau ist betroffen. 17 000 Patientinnen sterben jährlich an dieser Krankheit. Dank wirkungsvoller Therapien und einer frühzeitigen Erkennung konnte jedoch die Mortalität seit 1990 um zehn Prozent gesenkt werden. Heute wird von einer Heilungschance von 80 Prozent ausgegangen.

Nach der Diagnose Krebs gebe es nach wie vor drei Behandlungsmethoden, die auch kombiniert eingesetzt werden können: „Operation, Bestrahlung und medikamentöse Behandlung“, so der Referent. Bei Letzterer unterscheidet man zwischen Chemotherapie, Hormonbehandlung und Immuntherapie.

Dr. Kristen stellte einige Neuerungen auf diesem Gebiet vor. So werde zum Beispiel vor Chemotherapien zwischen Risiko und Prognose abgewogen. Eine wichtige Entscheidungshilfe sei dabei der Genexpressionstest mit dem vorausgesagt werden könne, ob eine Chemotherapie anschlage.

Einfluss auf das Hormonsystem könne durch selektive Blockierung der Östrogenrezeptoren an Zellen genommen werden und somit das Wachstum bestimmter Tumore gestoppt werden. Über das Immunsytem greife das Medikament Herceptin als Antikörper ein, indem es Wachstumsfaktoren, welche in der Zellmembran liegen, blockiere.

Vielversprechend sei auch „die Entwicklung von Medikamenten, welche für den einzelnen Patienten und seinen Krebs maßgeschneidert hergestellt werden“, sagte Kirsten.

Trotz aller Fortschritte in der Behandlung sei die Prävention eine wichtige Voraussetzung für deren Erfolg.

Deshalb ermahnte Dr. Kristen die Frauen, regelmäßig ihre Brust abzutasten und zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Er ist ferner ein Verfechter des Screenings durch Mammographie. Kristen meint, dass „Nachteile wie die Strahlenbelastung und seltene falsche Befunde durch die Vorteile der Untersuchung mehr als aufgewogen werden“.