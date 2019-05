Durch den Neubau zweier Gebäude haben sich für die BruderhausDiakonie in Buttenhausen ganz neue Perspektiven aufgetan. So fällt das Fazit nach dem ersten Jahr durchweg positiv aus – sowohl von Seiten der Einrichtung, als auch von den Klienten, die hier tätig sind. In der Werkstatt sind vielfältige Arbeitsmöglichkeiten für rund 40 Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung entstanden. Ganz nach ihren Fähigkeiten bedienen sie die stetig steigende Nachfrage der Industrie und erhalten Förderung, die sie auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten.

„Wir begleiten intensiv, unter anderem mit eigenen Jobcoaches“, erklärt Fachbereichsleiter Michael Möst und erzählt von einem breiten Angebotsspektrum. Die Werkstatt sei zum Ausgangspunkt für Qualifikations- und Bildungsmaßnahmen geworden, außerdem hätten sich durch den Neubau neue Strukturen ergeben, durch die eine bessere Vernetzung mit anderen Einrichtungen möglich wurde.

„Von Industrie mit der Werkstatt über Floristik mit der Gärtnerei, Gastronomie mit dem Café Ikarus bis hin zu Bürotätigkeiten – unser Spektrum ist enorm groß“, weiß Klaus Fischer, Leiter für Arbeit und berufliche Bildung der BruderhausDiakonie in der Region Reutlingen.

Aufgrund der breiten Angebotspalette, der lichtdurchfluteten und großen Räume sowie des barrierefreien Zugangs spricht er von einem „Quantensprung“.

