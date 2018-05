Lebenshilfe Neues Pflegegesetz hat Folgen

Münsingen / ab

Eigentlich sollte sich die Lebenshilfe Münsingen im Jahr 2018 in Feierlaune befinden. Seit nun 50 Jahren bietet der Verein Betreuungsangebote und Aktionen für Menschen mit Behinderung an. Dadurch entlastet der kleine Verein mit seinen momentan etwas über 100 Mitgliedern Eltern und Angehörige von Menschen mit Behinderung.

Seit der Gründung im Jahr 1968 sorgt der Verein dafür, dass es rund um Münsingen und dem Ermstal Freizeitangebote auch für Menschen mit Behinderung gibt. Mit den Jahren entstanden der Freizeitclub, die Ferienbetreuung in den Sommerferien, der Spiel – und Spaß Nachmittag und die Einzelbetreuung Alb, kurz ZEBRA, die in Kooperation mit der Bruderhaus Diakonie angeboten wurde.

Bis jetzt hatte die Lebenshilfe Münsingen eine Kassenzulassung. Eltern, Angehörige und die Teil. nehmer der Angebote, konnten sich die Betreuungskosten bei den Krankenkassen über den §45 zusätzliche Betreuungsleistung erstatten lassen. Auch erhielt die Lebenshilfe finanzielle Unterstützung durch das Land.

Ein neues Pflegegesetz, namentlich Unterstützungsangebote-Verordnung, kurz UstA-VO, ersetzt nun alle bisherigen gesetzlichen Grundlagen und bringt schwerwiegende Veränderungen im Abrechnungsbereich auch für die Lebenshilfe Münsingen mit sich. Die Lebenshilfe Münsingen muss sich nun zu 100 Prozent an die Alten- und Demenzkrankenhilfe anpassen. Die Kassenzulassung gilt nun nicht mehr allgemein, sondern nur noch für dieses Angebot, welches vom Landratsamt immer nur für ein Jahr genehmigt worden ist und dies erst, nachdem ein langer und komplizierter Weg der Antragsstellung und Genehmigung durchlaufen wurde.

Die Schwierigkeit des kleinen Vereins Lebenshilfe Münsingen besteht auch darin, dass zwei Minijobber beschäftigt sind, die aber keine Sozialpädagogischen Fachkräfte sind. Deswegen kann die Lebenshilfe in Zukunft keine Beantragungen mehr durchführen, da das neue Gesetz vorgibt, welche Fachkraft das noch darf. Die Forderung, dass alle ehrenamtlich Tätigen ein intensives Schulungsprogramm durchlaufen müssen, schafft zusätzliche Hürden von ehrenamtlichen Mitarbeitern also auch von Schülern oder Schülerinnen.

Alle engagierten Hilfskräfte müssen normalerweise vor ihrem ersten Betreuungseinsatz mindesten 30 Stunden geschult werden: Das bedeutet zum Beispiel für eine 16-Jährige, die bisher eine Woche (35 Stunden) in den Sommerferien für 25 Euro am Tag als vergütetes Engagement beim Sommerferienprogramm der Lebenshilfe Münsingen Kinder mit Behinderung betreut hat, dass sie vor ihrem Einsatz 30 Stunden lang im Umgang mit solchen Menschen geschult werden muss. Diese Vorgabe verursacht einen hohen Aufwand für die Lebenshilfe an inhaltlicher Ausarbeitung der Schulungsinhalte, der Organisation und Durchführung der Schulungen durch Fachkräfte und der Dokumentation für jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter der Lebenshilfe. Die hierfür entstehenden Kosten sind nicht refinanziert. Bisher war dies alles nicht nötig und hat dennoch 19 Jahre ohne Probleme erfolgreich funktioniert.

Für viele Helfer war die Arbeit bei der Ferienbetreuung, den Spiel- und Spaß Nachmittagen und ZEBRA eine große Hilfe sich zu orientieren und zu entscheiden ob und wo sie im sozialen Bereich tätig werden wollen. Diese Möglichkeit geht nun verloren.

Was bedeuten die Änderungen für die Lebenshilfe konkret? Die Lebenshilfe hat die Kooperation mit der Bruderhaus Diakonie im Bereich ZEBRA aufgelöst, in Zukunft bietet die Lebenshilfe Münsingen nur noch Angebote für Selbstzahler an und das Sommerferienprogramm findet nicht mehr statt. Der Vorstand und die Mitarbeiter der Lebenshilfe Münsingen haben akribisch nach Lösungen gesucht, sich mit verschiedensten anderen Akteuren an einen Tisch gesetzt, am Ende aber keine Lösung gefunden.

Der Gesetzgeber hat bei der Konzeption und Einführung dieses neuen Gesetzes die Rahmenbedingungen für kleine Vereine wie die Lebenshilfe Münsingen völlig missachtet. Außerdem bringt er Eltern und Angehörige durch dieses neue Gesetz in eine missliche Lage, da für diese wichtige, entlastende Angebote aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten wegfallen.

Jllig stellt Auto

Erfreuliches gibt es dennoch zu berichten. Das Autohaus Illig wird der Lebenshilfe in Zukunft ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, damit die Teilnehmer des Freizeitclubs zu den Angeboten gebracht werden können. Lediglich die Spritkosten müssen von der Lebenshilfe getragen werden.

Der Freizeitclub bleibt bestehen und es werden auch in Zukunft mehrtägige Freizeiten mit Übernachtung angeboten. Auch die Nikolausfeier bleibt erhalten, wird aber im Zuge aller Neuerungen künftig Nikolausparty genannt und auch wieder wie früher im Münsinger Gemeindehaus stattfinden.

Nach 50 Jahren Bestehen blickt die Lebenshilfe Münsingen in eine ungewisse Zukunft, der Wille weiter zu machen ist aber da, denn der Auftrag hat sich damals wie heute nicht geändert: Menschen mit Behinderung Freizeit-Angebote zu bieten, die ihr Leben bereichern und Angehörige entlasten, mit oder ohne Hilfe vom Staat.