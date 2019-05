Schweinefleisch führt die Rangliste beim Pro-Kopf-Verzehr unangefochten an: 35,9 Kilogramm waren es im Jahr 2017, während die Menge bei Geflügel (12,5 Kilogramm) sowie Rind- und Kalbfleisch (10,0 Kilogramm) jeweils nur rund ein Drittel so groß ausfiel, wie ein Blick in die Statistik des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie zeigt. Allerdings haben die Konsumenten zehn Jahre vorher noch fast fünf Kilo pro Jahr mehr verspeist.

Das spiegelt sich auch in der Anzahl der Schweine wider, die in Baden-Württemberg insgesamt gehalten werden: Diese ging von 1,94 Millionen (2014) auf 1,7 Millionen Tiere im vergangenen Jahr zurück. Kreisweit wurden im vergangenen Jahr 13 864 Schweine gehalten. 30 Landwirte betreiben die Schweinemast noch im Haupt­erwerb, insgesamt gibt es 67 landwirtschaftliche Betriebe, die Schweine halten.

„Der Rückgang bei der der Muttersauenhaltung ist extrem“, sagte Markus Mayer, der zusammen mit seiner Frau Maria den Sonnenhof in Wittlingen bewirtschaftet. Dazu tragen seiner Einschätzung nach zusätzliche Anforderungen in der Haltung wie zum Beispiel neue Vorgaben für den Kastenstand sowie die weiter diskutierte Forderung eines Verbots der betäubungslosen Ferkelkastration oder die Schwanzkupierung bei. „Das sind Dinge, die seit 100 Jahren gängige Praxis waren“, so Mayer. Derzeit stehe das „Tierwohl“ auf der politischen Agenda im Fokus.

