Gesamtkommandant Anton Hummel skizzierte mit den Worten „es war ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen, mit schrecklichen, aber auch, auf der anderen Seite, mit schönen Ereignissen,“ bei der Hauptversammlung im Kohlstetter Dorfgemeinschaftshaus das Feuerwehrjahr 2018.

Im Gegensatz zum Vorjahr 2017, als es 40 Einsätze mit sage und schreibe 2001 Einsatzstunden zu bewältigen gab, war 2018 „nicht ganz so spektakulär“. 28 Mal mussten die Engstinger ausrücken, summa summarum fielen knapp 750 Einsatzstunden an. „Diese Zahl ist ohne Übungsdienste, Arbeitseinsätze und Sonstiges“, fügte Hummel hinzu.

22 Mal wurden die Abteilungen zu Hilfeleistungen gerufen. „Schlimm“, so Hummel, war der Unfall auf der Bundesstraße 312 zwischen Kleinengstingen und Bernloch, wo ein junger Mann mit seinem Auto frontal auf einen Tanklastzug geprallt war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, bedauerte der Kommandant. Zudem musste die Feuerwehr zu weiteren vier Verkehrsunfällen „zu Rettungsmaßnahmen“ ausrücken.

Ehrungen und Beförderungen

Sage und schreibe 28 Ehrungen sowie 13 Beförderungen gab es bei der Hauptversammlung der Engstinger Feuerwehr. So viele, wie schon lange nicht mehr. Zusammen mit Bürgermeister Mario Storz und Kreisbrandmeister Wolfram Auch ehrte Gesamtkommandant Anton Hummel am vergangenen Freitagabend Daniel Geist und Timo Glück für 25 Jahre Treue zur Wehr. Sie erhielten das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Seit 15 Jahren mit dabei sind Dennis Knapp, Michael Wälder, Alexander Leippert, Judith Maichle, Stefan Möck, Andreas Lutz, Steffen Hummel, Michael Maichle, Martin Schäfer, Benjamin Braun, Michael Leippert, Steffen Marquardt, Thorsten Rehmann, Timo Wahl, Harald Glück, Alexander Glück, Christian Schenk, Tobias Glück, Christoph Rehmann, Thomas Glück, Felix Kaufmann, Gregor Wagner, Peter Haag, Michael Mayer, Armin Eissler und Hubert Baisch. Sie bekamen das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze ans Revers geheftet. Jeder erhielt eine Dankesurkunde, unterzeichnet vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl.

Nach diesem Ehrungsmarathon standen im Dorfgemeinschaftshaus in Kohlstetten die Beförderungen auf der Tagesordnung. Oberbrandmeister darf sich jetzt Heinz Failenschmid nennen. Löschmeister ist seit vergangener Woche Thomas Glück. Zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert Christian Gauß, Thomas Adam und Stefan Stooß. Das Feuerwehrmann-Abzeichen haben Luca Glück, Marius Gödde und Gregor Schwertle bekommen. Jonas Wagner, Andre Schneider, Tim Stooß, Craft Wagner und Justin Bez dürfen sich jetzt Feuerwehrmann in Probezeit nennen. lejo