Auch in diesem Jahr ruft die Stadt Münsingen wieder Gartenbesitzer in der Gesamtstadt auf, ihre Gärten für die Bevölkerung zu öffnen. Am Wochenende vom 25. bis 27. Juni soll den Besuchern wieder die Möglichkeit geboten werden die öffentlichen und privaten Oasen erleben zu können. Im vergangenen Jahr hat die Stadt in größter Eile mit den „Offenen Gärten“ ein neues Veranstaltungsformat entwickelt, um auch unter Pandemiebedingungen ein kulturelles und gesundheitsförderndes Angebot machen zu können. Die vielen positiven Rückmeldungen von Besuchern, aber auch von Türöffnern hat dazu geführt, dass die „Offenen Gärten“ auch 2021 angeboten werden.

Die Stadt Münsingen pflegt über 120 Hektar Grünfläche in ihrem Besitz. In der Verantwortung der Stadt Münsingen stehen nahezu 30 000 Bäume in öffentlichen Grünanlagen. Neben den städtischen Grünflächen, wie den Friedhöfen, dem Freibad, dem Heckenlehrpfad in Apfelstetten oder dem Kreuzberg in Bremelau, ruft die Stadt auch interessierte Bürger auf, ihre Gärten an diesem Wochenende zu öffnen. In der Gesamtstadt Münsingen gibt es rund 4500 private Gartengrundstücke. Bei einer durchschnittlichen Größe vom 300 Quadratmetern bedeutet dies, dass es in Münsingen rund 135 Hektar privates Gartenland gibt.

Gartenbesitzer, welche an dem Wochenende ihre Gärten öffnen wollen, können sich bei der Stadt melden. Alle Orte werden digital in eine Karte eingearbeitet und können über die Homepage und die App dann jederzeit abgerufen werden. Gerne sind die „Türöffner“ eingeladen auch „Zusatzangebote“, wie etwa Gartenmusik, eine Verpflegung, eine Ausstellung oder was den Gartenbesitzern sonst noch einfällt, ergänzend anzubieten. Auch diese werden in die Karte mit aufgenommen und veröffentlicht.