Rückwirkend zum Jahreswechsel 2020/2021 übernimmt die Ludwigsburger Kurz Holding GmbH sämtliche Geschäftsanteile der Betz Entsorgung GmbH & Co. KG aus Hohenstein. Dies teilte die Kurz-Gruppe gestern in einer Pressemitteilung mit. Zum gleichen Stichtag übernimmt das Tochterunternehmen Kurz Bio-Energie GmbH den Betrieb der Biogasanlage im Gewerbepark Engstingen-Haid, die vormals durch die Biga Energie GmbH & Co. KG betrieben wurde.

Biogas-Unfall sorgt für Schieflage

In die Schlagzeilen geriet die Biogasanlage auf der Haid am 11. Januar 2017, als flüssiges Gärsubstrat unkontrolliert aus einem defekten Tank austrat und nicht nur die Umwelt, sondern auch zahlreiche Gebäude des Industriegebietes verunreinigte. Manche Gebäude wurden regelrecht geflutet. Es stellte sich heraus: Der Anlagenteil war zum damaligen Zeitpunkt aufgrund von baulichen Mängeln noch nicht für den Betrieb freigegeben.

Vor dem Amtsgericht Münsingen wurde daher Anklage gegen die beiden Geschäftsführer der Biogasanlage erhoben, nachdem die Beschuldigten vorhergehende Strafbefehle angefochten hatten. Ihre Einsprüche zogen die Männer dann aber zurück, sodass die Strafbefehle rechtskräftig wurden. Vor Gericht wurde ein Gesamtschaden von rund 740 000 Euro festgestellt. Das Unternehmen kündigte 2019 an, die Summe in monatlichen Raten zu rund 12 000 Euro abzahlen zu wollen.

Geschädigte werden bedient

Diese Zahlungen seien bis auf eine Phase während des ersten Corona-Lockdowns „pünktlich und lückenlos“ bedient worden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dennoch habe es durch die Havarie zunehmende finanzielle Herausforderungen gegeben, die letztlich zum Verkauf des Unternehmens an die Kurz-Gruppe führten. „Die Schadensregulierung stand für die Gesellschafter/-innen stets an oberster Stelle“, wird in der Mitteilung betont. Und weiter: „Durch die nun durchgeführte Veräußerung sind die Gesellschafter/-innen in der Lage, die verursachten Schäden aus der Havarie bei allen Parteien wie vereinbart abzulösen. Für die erfolgreiche Bewältigung dieses Kraftaktes sowie die Kooperation und das Mitwirken aller Beteiligten möchten wir uns nochmals ausdrücklich bedanken.“

Unternehmen mit 600 Mitarbeitern

„Die Kurz-Gruppe steht seit über 50 Jahren für einen breit angelegten Service rund um die Abfallentsorgung in Baden-Württemberg und darüber hinaus“, heißt es in der Mitteilung. An neun Betriebsstandorten im Südwesten sind aktuell rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den weiteren Sparten der mittelständischen, inhabergeführten Unternehmensgruppe zählen Dienstleistungen, Bauwesen/Immobilien und Energie.

Betz betreibt seit den 1990er Jahren ein spezielles Entsorgungs- und Servicekonzept für Speisereste und andere organische Abfälle aus den Bereichen Gastronomie, Handel und Produktion. Mit der Übernahme kann die Kurz-Gruppe ihr Entsorgungsangebot um diesen wichtigen Servicebaustein erweitern und ihren Kunden ein noch umfassenderes Angebot aus einer Hand bieten. Die Speiseresteentsorgung wird dabei weiterhin unter der bekannten Marke „Betz Entsorgung“ geführt und ausgebaut werden.

Während Betz für die zuverlässige und leistungsfähige Logistik in Nah und Fern sorgt, steht das Schwesterunternehmen Kurz Bio-Energie GmbH mit der Biogasanlage im Gewerbepark Haid für die Annahme der gesammelten Abfälle bereit. Mittels beeindruckender Technik entsteht hier aus der erfassten Biomasse wertvolle elektrische und thermische Energie. Mit einer Feuerungswärmeleistung von rund 3,8 Megawatt liefert die Anlage rechnerisch den elektrischen Strom für alle Engstinger Haushalte und darüber hinaus.

Besonders freut sich Inhaber und Geschäftsführer Peter Kurz daher auch über den Eintritt der Unternehmensgruppe in den Bereich der erneuerbaren Energie: „Das Besondere an unserer Biogasanlage ist, dass wir keine primären landwirtschaftlichen Erzeugnisse einsetzen, sondern mit organischen Abfällen CO 2 -neutral Energie erzeugen. Damit treten wir nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, sondern setzen den Kreislauf fort.“ Die Kurz Bio-Energie liefert neben Strom für das öffentliche Netz auch Fernwärme in das Netz des Gewerbeparks Haid.

Personal wird übernommen

„Auf der Haid“ steht nun als erstes ein umfangreiches Investitions- und Modernisierungsprojekt an. Neben einer neuen Abluftfiltertechnik und einer modernen Gärrestetrocknungsanlage für die Biogasanlage sind auch zeitgemäße Büro- und Sozialräume für die Mitarbeiter auf dem Programm. „Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft und wollen auch an diesem neuen Standort ein guter und verlässlicher Geschäftspartner, Nachbar und nicht zuletzt Arbeitgeber sein“, so Peter Kurz. Letzteres unterstreicht auch die Tatsache, dass alle Mitarbeiter an den Standorten Engstingen und Hohenstein übernommen wurden.

Tag der offenen Tür geplant

Die Geschäftsführung der beiden „neuen“ Tochterunternehmen erfolgt zukünftig durch Kathrin Oschwald, die „mit Erfahrung und Tatendrang sowie natürlich rund 40 erfahrenen Mitarbeitern für eine zuverlässige Leistungserbringung steht“, schreibt die Kurz-Gruppe weiter.

Die aktuelle Pandemiesituation lässt eine konkrete Planung zwar absehbar noch nicht zu – für die Zukunft plant Kurz aber auf jeden Fall die Vorstellung des Unternehmens und des neuen Standorts für die eigenen Mitarbeiter und die interessierte Öffentlichkeit, zum Beispiel im Rahmen eines Tages der offenen Tür.