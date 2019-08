Das 36. Kick- und Musikfeschd des Vereins für angewandte Lebensfreude in Meidelstetten steht vor der Tür: Das in der ganzen Region beliebte Fest findet heuer vom 23. bis 25. August statt – und zwar nicht im Adler, sondern auf der Steig beim Schützenhaus. Bereits zum 36. Mal organisiert der Verein das legendäre Fest auf der Alb. Wieder gibt es am Freitagabend ab 18 Uhr ein Elfmeterturnier (Eintritt frei).

Am Samstag und Sonntag spielen wie gewohnt 40 Hobbymannschaften um den Pokal, der dann am Sonntagabend bei der einzigartigen Siegerehrung überreicht wird. Neben dem Fußball gehört die Musik untrennbar zum Kickfeschd dazu. Während des ganzen Festes gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Natürlich gibt es Zeltplätze, ein Lagerfeuer und allerlei gegen Hunger und Durst. Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.

Partynacht mit El Flecha Negra

Auf dem Musikprogramm steht am Freitagabend ab 22.30 Uhr zunächst El Flecha Negra. Die Musiker aus Chile, Peru, Spanien und Deutschland verbinden traditionelle Stile wie Cumbia und Reggae mit Mestizo und Peruanischen Chicha Sounds. Eine wilde und ungewöhnliche Mischung, die direkt ins Herz trifft, wie es in der Ankündigung heißt. Mit dem aktuellen Album „Tropikal Passport” liefert die Band ein tanzbares und zugleich tiefgreifendes Statement, das südamerikanische Roots und karibische Leichtigkeit vereint. Im Sommer 2014 starteten El Flecha Negra zu dritt mit Gitarre, Kontrabass, Cajon und dreistimmigen Gesang als Straßenmusiker und entwickelten sich zu einer gefragten Live-Band, die für ihre energiegeladene Bühnenshow bekannt ist. 2015 erschien El Flecha Negras Debütalbum „Schwarzwald“. Sie spielten mehr als 200 Konzerte in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Mit zwei Trompeten, Schlagzeug, traditionellen Flöten und psychedelischer Chicha-Gitarre wuchs El Flecha Negra zu einem Quintett. In den dreizehn Songs auf „Tropikal Passport“ erzählen die Musiker von El Flecha Negra ihre persönlichen Geschichten, die sie dorthin gebracht haben, wo sie heute stehen. Der Eintritt ist frei.

Musikalisch weiter geht es am Samstag ab 21 Uhr mit Ema Yazurlo aus Argentinien, der jahrelang mit der Band La Zurda unterwegs war und nun sein eigenes Projekt – Ema Yazurlo + Quilombo Sonoro – gestartet hat. Sein neues Album „Music y Amor“ präsentiert er nun erstmals auch in Deutschland. Ein wilder Mix aus südamerikanischen Rhythmen, angesiedelt zwischen Weltmusik, Cumbia, Reggae, HipHop, Rap und Electro Swing und dargeboten mit teilweise südamerikanischen Instrumenten, wie der Charango oder Quatro, erwarten das Publikum. Er war unter anderem 2015 auf verschiedenen Festivals in ganz Europa unterwegs.

Zwei Bands treten am Samstagabend auf

Der Samstag bietet gleich noch eine Band: Ab 22.30 Uhr stehen Rumba de Bodas auf der Bühne. Ihr hochtouriger Latin-Funk-Mix bewegt sich zwischen Discomusik und Ska, getragen durch die ungenierte Seele des Punks und einen sich immer wieder verändernden musikalischen Ansatz. Musizierten sie anfangs noch als eher loses Musikerkollektiv in den Straßen Bolognas, haben sie sich mittlerweile zu einem international bekannten Phänomen entwickelt, das auf Festivals in der ganzen Welt auftritt. Rumba de Bodas drittes Album „Super Power“ ist ein furioses und begeisterndes Werk: Psychedelische Synthesizer verschmelzen mit Gospelchören und den Klängen von elektrischen Gitarren zu einer wilden, abgefahrenen Symphonie aus den verschiedensten Genres und Stilen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung kann die Band nun auf viele Touren mit immer größerer Reichweite rund um den Globus zurückblicken.

Programm für Kinder mit Clown Klikusch

Kindertheater mit Clown Klikusch steht am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Programm: Der clowneske Artist mit dem ungestümen Charme öffnet seinen Koffer und entfacht ein temperamentvolles Spektakel der Jonglierkunst, das ihm beinahe über den Kopf zu wachsen droht. Doch ob Feuer Artistik, Jonglage oder Hochrad Turbulenzen – Clown Klikusch wird mit allem auf seine ganz eigene Art fertig. Dabei improvisiert Klikusch immer wieder gerne und bezieht das Publikum mit in seine rund 40-minütige Show ein. Der Eintritt ist frei.

Die Siegerehrung der Fußballer geht am Sonntag ab 20 Uhr über die Bühne, anschließend ist Schwof.

Anmeldungen über info@adler-meidelstetten.de. Der Eintritt für beide Bands am Samstag beträgt zusammen 13 Euro (ermäßigt 10 Euro).

