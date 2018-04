Fotos im TO 2104 Musik erreicht Menschen

Gomadingen / Von Heike Feuchter

Was verbindet zwei kleine Wölfe mit einer armen Kirchenmaus, fiebernde Biber mit singenden Hyänen oder ein Turnierkrokodil mit dem kalten Kelten? Wer auf Liedtitel tippt, liegt richtig, denn diese fetzigen Kinderlieder und noch mehr präsentierten die Klassen der Sternbergschule am Donnerstagabend in der Sternberghalle. Und dass sie mit viel Freude und Begeisterung singen, zeigten sie durchweg bei ihren bewegungsunterstützten und witzigen Beiträgen. So kam mächtig Schwung und Bewegung auf die Bühne, die von den Einzelklassen, im Klassenverbund und im Gesamtchor bespielt wurde: Da wurde geklatscht, gegroovt, gehüpft und die Hüfte geschwungen. Denn Singen ist Teil des zweistündigen Musikangebots „Musik macht klug“ an der Schule: Eine Wochenstunde wird gesungen, die zweite wird je nach Neigung gewählt und in Kleingruppen unterrichtet.

Und so kamen die Besucher nicht nur in den Genuss vieler peppiger Songs, sondern durften auch die Inhalte der weiteren Musikangebote bewundern. Da präsentierten die Flöten-Anfänger ein schwungvolles Menuett, taten sich Flöten- und Orffgruppe zusammen und boten „Hänsel und Gretel“ dar, brachten die Flöten Klassiker wie „Freude schöner Götterfunken“ oder „My heart will go on“ zu Gehör“, fetzten die Hip-Hop Girls zum Ed Sheran-Hit über die Bühne oder schwebten federleicht als Seifenblasen umher.

Und der peppige „Cowboy Jim aus Texas“ vereinte alle Klassen samt dem seit diesem Jahr neu angebotenen Gitarrenkurs auf der Bühne und begeisterte mit Schwung und Stimmkraft. Eine kleine, aber nicht weniger begeisterte, Sängerschar kam mit den Gaudinis auf die Bühne – dem Kinderchor des Sängerbund Gomadingen, der eine Kooperation mit der Schule innehat. Dieser hatte die „Oklahoma Oma“ im Gepäck und besang ein Lieblingstier von Groß und Klein: den kunterbunten Gummibären. Wieso sie das alle so gerne und mit viel Elan machen, erklärten die „Vierer“ bei der Begrüßung: „Musik macht klug und macht Spaß“. Witz, Schabernack, Ulk oder Freude – all dies seien weitere Begriffe für den Spaß, mit welchem sie hier an der Schule spielerisch und mit viel Einfühlungsvermögen an die Musik herangeführt würden. Die schlauen Viertklässler wussten noch mehr: Musik sei die schönste Art Gefühle zu zeigen und Menschen zu erreichen, man entwickle ein Gefühl für Rhythmus und Tempo, erlange Sicherheit und Selbstvertrauen. Und dass Musik zudem den Teamgeist fördert und verbindet zeigten die Auftritte des Abends wunderbar unterhaltend und kurzweilig auf. Nach den Darbietungen fand der Abend einen gemütlichen Ausklang mit Kuchen und Fingerfood unter Regie von Elternbeirat und Freundeskreis.