Für den Erhalt der Geburtshilfe in der Münsinger Albklinik haben sich in der Vergangenheit viele Menschen stark gemacht, dabei gab es unter anderem auch Demonstrationen an der Klinik. Nun könnte die Geburtshilfe im Rahmen eines Gesundheitszentrums an der Klinik angesiedelt werden. © Foto: Reiner Frenz