Nach einem Herzstillstand ist es unerlässlich, mit der Wiederbelebung so rasch wie möglich zu beginnen, um bleibende Gesundheitsschäden bei dem Betroffenen zu vermeiden. Doch bis der Notarzt eintrifft, verstreicht gerade im ländlichen Raum manchmal wertvolle Zeit, die der Patient nicht hat. Deshalb hat der DRK-Kreisverband Reutlingen als erster in Baden-Württemberg das System der „Helfer vor Ort“ eingeführt. Diese werden bei einem Notfall von der Leitstelle alarmiert und sind in den kleinen Ortschaften zum Beispiel auf der Alb viel schneller am Einsatzort, als der Notarzt, der aus Urach, Münsingen oder Reutlingen anfahren muss.

Erst ein normaler Tag

Eine Entscheidung, die für Paul Fleischmann aus Münsingen lebensrettend war. Ohne den raschen Einsatz der drei „Helfer vor Ort“ Juliane und Kevin Müller sowie Ralf Gierk hätte der Rentner heute nicht Heilig Abend feiern können. „Es ist im Sommer passiert, am 23. Juli frühabends“, erinnert sich Fleischmann im gemeinsamen Gespräch mit den Ersthelfern, seiner Frau Elisabeth und unserer Zeitung. Der Tag selbst verlief für ihn völlig normal. „Wir waren unterwegs in Bad Saulgau und haben dann, als wir wieder zuhause waren, im Garten gearbeitet und später gegessen“, erinnert sich seine Frau.

Herzinfarkt aus heiterem Himmel

„Dann wollten wir die Landesschau sehen“, fügt Paul Fleischmann hinzu. Und: „Ich habe vorher nichts von dem bemerkt, was dann geschehen ist.“ Keine starken Schmerzen im Brustkorb, die bis in die Arme ausstrahlen können – auch keine Angstgefühle. „Es kam aus heiterem Himmel, ganz ohne Vorzeichen.“ Er selbst ist erst im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein gekommen. Elisabeth Fleischmann bemerkte, wie ihr Mann in sich zusammensackt, sie verständigte den Notarzt: „Mein Mann stirbt, kommen sie schnell.“ Sie habe die Adresse durchgegeben und dann sofort mit der Herzdruckmassage begonnen. „Ich habe gehofft, dass rasch jemand kommt.“

Elisabeth Fleischmann wusste natürlich nicht, dass der Münsinger Notarzt gerade jetzt im Einsatz war. Die zentrale Leitstelle verständigte den an der Kreisklinik in Bad Urach stationierten Notarzt und zugleich die Helfer vor Ort. 14 Ehrenamtliche sind im Bereich des Ortsvereins Münsingen im Einsatz und für Münsingen, die Teilorte sowie Mehrstetten und Gomadingen zuständig, Sie sind in Gruppen zusammengefasst. Alarmiert werden jene Helfer, die möglichst nah am Einsatzort sind. „Ist in Böttingen beispielsweise niemand greifbar, dann wird eben der Helfer vor Ort aus Mehrstetten verständigt“, erklärt Gierk. Jeder Helfer vor Ort ist mit einem medizinischen Notfallrucksack ausgerüstet.

Hilfe nach rund zwei Minuten

In diesem Fall ging der Alarm bei Juliane und Kevin Müller ein. Die Anfahrt – die Helfer nehmen ihre privaten Autos – war kurz und so trafen die beiden nach zwei Minuten und 13 Sekunden im Auinger Weg bei Familie Fleischmann ein. „Ich hatte die Haustür offengelassen und etwas im Treppenhaus gehört und im ersten Moment gedacht, jetzt kommen auch noch Fremde hier rein“, erinnert sich Elisabeth Fleischmann. „Als der Alarm einging, haben wir zuerst die Leitstelle angerufen und erfahren, dass es um eine Reanimation geht“, erzählt Kevin Müller.

Außerdem wurden sie darüber informiert, dass der Notarzt aus Münsingen im Einsatz sei. Bei ihrer Ankunft war die offene Haustür das untrügliche Zeichen für die Einsatzstelle. „Als wir ins Zimmer kamen, habe ich gleich die fahle Haut bemerkt“, erinnert sich Kevin Müller, der hauptberuflich als Rettungssanitäter im Einsatz ist. „Es war klar, dass wir sofort mit der Herzdruckmassage beginnen.“ Und die erfolgte vorbildlich mit ausreichender Stärke und in der erforderlichen Taktfrequenz. Auch wenn dabei zwei Rippen gebrochen sind, hat Paul Fleischmann den später diagnostizierten „schweren Herzinfarkt mit Herzkreislauf-Stillstand“ ohne jegliche Spätfolgen überstanden.

Defibrillator eingesetzt

Dazu mag auch beigetragen haben, dass nach kurzer Zeit Ralf Gierk hinzukam, der einen Defibrillator mitbrachte. „Die normalen Helfer waren damals noch nicht damit ausgerüstet“, berichtet Juliane Müller. Zwischenzeitlich hat sich das geändert. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch das ist eine Kostenfrage, denn für die Ausrüstung – allein der Notfallrucksack kostet 3000 Euro – müssen die DRK-Ortsvereine selber aufkommen. Das gilt auch für die Defibrillatoren und für die Sauerstoffflaschen zur Beatmung. „Wir möchten alle Helfer mit einer Zwei-Liter-Flasche ausstatten“, berichtete Gierk. Kosten: Jeweils rund 300 Euro.

Krankenkassen zahlen Einsatz nicht

Nach Einsätzen müssen die verbrauchten Materialien ersetzt werden. Seit vergangenem Jahr sind Helfer vor Ort – im Kreis Reutlingen gibt es mittlerweile 240 – zwar offiziell als Glied in der Rettungskette verankert, nicht jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Daher zahlen die Krankenkassen die Kosten der Einsätze nicht. Im Auinger Weg kam dann der Defibrillator zum Einsatz und das Gerät gab nach der ersten Analyse einen Schock ab. „Danach haben wir die Herzdruckmassage und die Beatmung fortgesetzt“, berichtet Kevin Müller.

Zwölf Minuten lang reanimiert

Durch die Herzdruckmassage gelangt Blut in den Kreislauf und die wichtigen Organe werden mit Sauerstoff versorgt. Im Abstand von jeweils zwei Minuten hat der Defibrillator erneut die Herzleistung analysiert, es war aber kein weiterer Schock erforderlich. „Wir haben zwölf Minuten lang reanimiert, dann sind die Kollegen vom Rettungsdienst eingetroffen“, erzählt Juliane Müller. Zwischenzeitlich arbeitete Paul Fleischmanns Herz wieder und die Atmung hatte eingesetzt. „Der Körper muss dabei möglichst gut unterstützt werden“, erklärt sie. Auch nach dem Eintreffen des Notarztes konnten die Helfer vor Ort diesem zur Hand gehen.

Ins Kreisklinikum nach Reutlingen

Paul Fleischmann wurde schließlich um 21.15 Uhr in das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen eingeliefert. „Das ist bei ihnen abgelaufen wie im Bilderbuch“, schildert er die Reaktionen von Ärzten und Betreuern in der Klinik und während seines Reha-Aufenthaltes. Schließlich sinken die Chancen, einen Herzinfarkt unbeschadet zu überstehen, in jeder Minute, in der nichts geschieht, um zehn Prozent. „Das war wirklich toll, dass so schnell jemand hier war, der wusste, was er tun muss“, bekräftigt Elisabeth Fleischmann.