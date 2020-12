Der Reutlinger Kreistag hat sich gestern Nachmittag einstimmig gegen den ursprünglich vorgesehenen Abriss der Alten Volkschule in der Bismarckstraße ausgesprochen. Diese Pläne hatten viele Kritiker in Münsingen auf den Plan gerufen. In dem Beschluss in der gestrigen Sitzung in Rommelsbach wurde...