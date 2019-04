Bei einer Kollision auf dem Parkplatz der Apotheke am Marktplatz in Münsingen ist am Freitagmittag, kurz nach 15 Uhr, ein 31-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Straße "Markplatz" und wollte im Bereich der Apotheke vorwärts, in einen freien Parkplatz, einparken. Die Kollision ereignete sich auf dem Kopfsteinpflaster der Parkfläche, wobei sich das Vorderrad des Fahrrades unter dem Pkw verkeilte und der Radfahrer zu Boden stürzte.

Radfahrer musste ambulant behandelt werden

Der 31-Jährige wurde hierbei leicht am Bein verletzt und wurde in der Klinik ambulant behandelt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben, welchen Straßenteil der Radfahrer benutzt hat oder ob er über den Gehweg den Parkplatz befuhr, werden Zeugen gesucht. Hinweise können dem Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/93640 gegeben werden.

