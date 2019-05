Schwere Verletzungen erlitt ein Audi-Fahrer am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 Höhe Oberheutal. Der Mann befuhr gegen 04.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die B 465 aus Münsingen in Richtung Ehingen. Nach der Abfahrt Apfelstetten kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum neben der Fahrbahn. Der Audi fing sofort Feuer, konnte aber von einem vorbeikommenden Lkw-Fahrer gelöscht werden. Der 31-jährige Fahrzeuginsasse wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mögliche Alkoholbeeinflussung

Da bei ihm der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5 000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07381/93640 zu melden.

Das könnte dich auch interessieren: