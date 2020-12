Unterstützung für Kinder und Jugendliche schwer kranker Eltern: Der Förderverein „Sonnenstrahlen e.V.“ hat dieser Tage einen Spendenscheck in Höhe von 5800 Euro aus der Aktion „Erntedank ist Ährensache“ des Kreisbauernverbandes Reutlingen erhalten.

Erntedank ist Ährensache lautete das Motto der Aktionswoche des Kreisbauernverbandes Reutlingen, die vom 28. September bis 4. Oktober im gesamten Landkreis stattgefunden hat. 22 Lebensmittelerzeuger und -verarbeiter, das waren Bäckereien, Metzgereien, Mühlen und Brauereien sowie landwirtschaftliche Direktvermarkter, haben in diesem Zeitraum mit speziellen Erntedankprodukten für die heimische Lebensmittelerzeugung geworben. Mit der Teilnahme an der Aktionswoche haben sich die Akteure bereiterklärt, einen Teil des Verkaufserlöses als Spende weiterzureichen. So konnten nun dieser Tage Gebhard Aierstock und Thomas Pfeifle vom Kreisbauerverband Reutlingen die Summe von 5800 Euro an Verena Stub und Alexandra Stephan vom Förderverein Sonnenstrahlen überreichen. Der Förderverein Sonnenstrahlen unterstützt, betreut und begleitet Kinder und Jugendliche, deren Vater, Mutter oder engste Angehörige an Krebs oder anderen Krankheiten schwer erkrankt sind. Dazu begleitet der Verein auch Kinder nach einem plötzlichen Tod bei einem Elternteil und nahen Verwandten. Ziel ist es, jedem Kind seinen individuellen Umgang mit der neuen Situation zu ermöglichen, die Kinder und Jugendlichen in ihren Ressourcen zu stärken und die gesamtfamiliäre Situation zu entlasten.

Wenn ein Familienmitglied lebensbedrohlich erkrankt, ist dies eine große Belastung für die Familie, besonders für die Kinder. Ihre Gefühlswelt gerät aus den Fugen und ist geprägt von Angst, Wut, Hilflosigkeit und Trauer. In Einzelkontakten oder Kleingruppen unterstützt der Förderverein die Kinder und Jugendlichen dabei, ihre schwere familiäre Lage und die damit verbundenen Gefühle und Gedanken zu verarbeiten. Dazu arbeitet der Förderverein mit geschulten Therapeutinnen in der Kunsttherapie, Erlebnispädagogik und therapeutischem Reiten zusammen. Durch diese Therapieformen werden diese Belastungen gemildert und die Stimmung aufgehellt.

Verena Stub bedankte sich herzlich für die großzügige Spende und betonte, dass der Förderverein Sonnenstrahlen auf Spenden angewiesen ist, um diese wertvolle Unterstützung anbieten zu können, wie es in einer Mitteilung des Kreisbauernverbands heißt. In Verbindung mit der Spendenübergabe dankte Gebhard Aierstock, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, nochmals allen beteiligten Akteuren, die durch ihr großes Engagement dazu beigetragen haben, dass die Aktion „Erntedank ist Ährensache“ ein voller Erfolg war.