Landauf, landab bereiten sich die Kirchen auf die kalte Jahreszeit beziehungsweise auf die besinnlichen Tage vor. Die Corona-Pandemie fordert überall in den Gotteshäusern Einschränkungen, doch die Pfarrämter arbeiten bereits an kreativen Lösungen, so wie zum Beispiel die in Münsingen. Pfarrer...