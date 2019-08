Kinder und Jugendliche der Vereinigung ukrainischer Jugend absolvierten auf dem Münsinger Sportplatz eine Miniolympiade.

Ferien und dennoch eine größere Gruppe von sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen auf dem Sportplatz im Wiesental? Nicht Münsinger, sondern Kinder und Jugendliche der Vereinigung ukrainischer Jugend e.V. Deutschland tobten dort über den Rasen: Die Miniolympiade im Stadion, welche mit Unterstützung der TSG Münsingen stattfinden konnte, war Teil des Ferienlagers, das sich hauptsächlich auf der Eich in Gomadingen abspielte, um ukrainische Kultur zu festigen.

Für den 15-Jährigen Florian, der in Deutschland geboren ist, eine klasse Sache, um etwas über die Herkunft seiner Familie und deren Traditionen zu erfahren. „Erst haben mich meine Eltern zum Jugendlager motiviert, jetzt bin ich mit Interesse dabei, um mehr über meine Wurzeln zu erfahren“, sagt er.

Förderung von Kultur und Gemeinschaft

Die gleichaltrige Anna fühlt sich hingegen mit ihren Wurzeln noch ganz fest verbunden, weil sie in ihren ersten acht Lebensjahren in ihrer ukrainischen Heimat aufwuchs und erst dann nach Deutschland kam. Im Gespräch mit der Jugendlichen spürt man deutlich, dass sie sich gefühlsmäßig irgendwo zwischen den beiden Ländern bewegt, wobei sie viel an ihre zurückgebliebene Verwandtschaft in der Ukraine denkt.

„Das Jugendlager fördert die Gemeinschaft, die Kultur und die Liebe zur Ukraine“, so Vorstand Andrij Nesmasznyj, der erzählt, dass das Lager zum 53. Mal stattfand. Es sind junge Ukrainer, überwiegend aus dem Süddeutschen Raum, die dazu kommen. Wie für die Kinder und Jugendlichen hat auch für den Vorsitzenden das Camp eine große Bedeutung, zumal inzwischen manche in der dritten Generation in Deutschland leben. Das hat zur Folge, dass sich der Bezug zum Ursprung ihrer Familien immer mehr verliert.

Die Anfänge der ukrainischen Jugendpflege finden sich bereits in den 1920er Jahren, als der bewaffnete Kampf gegen die Kräfte des Bolschewismus mit einer Niederlage endete. Die ukrainische Intelligenz war sich der Notwendigkeit weiterer Kämpfe, zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Ukraine, bewusst. 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als in ihrer Heimat das Sowjetregime herrschte, sind dann tausende Ukrainer in Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich aufgetaucht. Die meisten von ihnen kehrten nicht mehr zurück.

Einst aus der Ukraine geflüchtet

Laut damaliger Statistik hielten sich im Januar 1946 insgesamt 102 000 Ukrainer in dem von den alliierten Truppen besetzten Teil von Deutschland auf. Unter ihnen waren 44,1 Prozent junge Menschen im Alter von zehn bis 29 Jahren. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von damals sind heute die Großeltern der Mädchen und Jungen, die beim Jugendcamp auf der Gomadinger Eich erfahren wollen, woher ihre Vorfahren kommen und wie sie dort gelebt haben.

Das könnte dich auch interessieren.

Durchfahrtsverbot LKW Reutlingen Ausschilderung des LKW-Durchfahrtsverbots könnte man verbessern Verwirrend, zu spät und manchmal auch zugewachsen: An der Ausschilderung des LKW-Durchfahrtsverbots könnte man einiges verbessern, sagt Fahrlehrer Dieter Frank.