Die Teilnehmer stehen geordnet in der Reihe, und das bei über 30 Grad. Der „Run in die Ferien“ hat trotz Hitze viele Kinder, Eltern und Jugendliche angelockt. Sie wollen einen Sprint hinlegen, am besten in Richtung Ferien.

Den Anfang machen die Bambini. „Wir wollen euch die acht Minuten nicht warten lassen“, tönt es aus dem Lautsprecher. Gemeinsam zählen die Kinder von zehn an runter, dann laufen sie am Mittwochnachmittag um kurz vor halb fünf los. Die stolzen Eltern und Großeltern stehen derweil am Straßenrand, feuern tatkräftig an und machen Erinnerungsfotos, während die Kleinen durch Münsingen sprinten.