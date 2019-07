Was die Stadträte in den letzten fünf Jahre alles geleistet haben – Bürgermeister Mike Münzing gab einen Überblick: Unter anderem haben sie über 1000 Tagesordnungspunkte in den Sitzungen abgehandelt, sich in vielen Klausursitzungen intensiv mit Themen wie Kindergarten- und Bildungswesen auseinandergesetzt, dabei „gemeinsam mit hoher Qualität um der Stadt Bestes gerungen“. Dass sich Münsingen „sehr, sehr positiv entwickelt hat, ist Ihr Erfolg, Ihr Beitrag“, so Münzing. Er betonte, „es gibt nichts, mit dem sich ein Gemeinderat nicht zu befassen hat“, und zählte einige der Projekte auf: Freibadneugestaltung, Einrichtung des Mobilitätszentrums, Ausweisung von Baugebieten, Schul- und Straßensanierung, Bau von Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehäusern. „Bei vielen Entscheidungen sieht man die unmittelbaren Auswirkungen, bei anderen werden sie erst in vielen Generationen sichtbar, zum Beispiel in der Waldwirtschaft.“ In den fünf Jahren habe man „keinen teuren Gutachter für Beratungen gebraucht“, für Münzing ein Zeichen, dass es gut gelaufen ist am Ratstisch und im Zusammenspiel mit der Verwaltung.

Ehrennadel, Ehrenstehle, Ehrenurkunde und Verdienstmedaille: 15 Kommunalpolitiker erhielten am Dienst Auszeichnungen von Gemeinde- und Städtetag. Für jeden hatte der Bürgermeister ein persönliches Wort, lobte für Engagement und kritisches Hinterfragen, für neue Facetten aufzeigen, Visionen in die Realität umsetzen und ganz praktisch aktiven Einsatz für die Allgemeinheit. Und das oft in mehreren Positionen, nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch im Vereinsleben.

Für zehn Jahre kommunalpolitische Tätigkeit wurden ausgezeichnet: Dorothea Pfleiderer-Müller, Jochen Schuster, Birgit Hartwig, Andreas Glück, Gunter Wagler und Steffen Blankenhorn. 20 Jahre sind dabei: Dr. Eberhard Rapp, Georg Barfuß, Martin Ruopp, Margit Simmendinger und Rudolf Schustereder. Paul Jörg hat sich 25 Jahre lang kommunalpolitisch engagiert, Gottlob Dangel, Franz Müller und Gerd Söll 30 Jahre.

Die Ortsvorsteher sprach Münzing noch extra an, seien sie doch immer vor Ort präsent, übernähmen Verantwortung für Veranstaltungen und Projekte. „Es gab immer tolle Begegnungen, immer tolle Diskussionen.“ Besonders würdigte er den Einsatz von Eckart Ludwig, der über 50 Jahre ehrenamtlich in Ortschafts- und Gemeinderat sowie als Auinger Ortsvorsteher gewirkt hat, sich jetzt aus dem politischen Leben zurückzieht.

Die Wertschätzung beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Die Ortsvorsteher bedankten sich für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Und Gerd Söll (Rietheim) sprach wohl allen aus der Seele, als er erklärte: „Über die Tätigkeit könnte man ein Buch schreiben.“ Und Gottlob Dangel, Stadtrat und stellvertretender Ortsvorsteher, fasste zusammen: „30 Jahre gehen nicht spurlos vorbei, aber sie gehen vorbei. Ich habe sie mit Freude gemacht.“ Und dass er das habe tun können, verdanke er den Menschen, „die ein Kreuzchen hinter meinem Namen gemacht haben, denen danke ich“.

Start in die neue Legislaturperiode: Die Mitglieder des neuen Gemeinderats sprachen gemeinsam die Verpflichtungsformel, Handschlag von Bürgermeister Mike Münzing und Unterschrift folgten. Dann wurden die Mitglieder für die diversen Ausschüsse, Verbandsversammlungen und Beiräte gewählt. Außerdem hatte das Gremium eine kurze Tagesordnung abzuhandeln.

Anschließend trafen sich dann die verabschiedeten und die frisch eingesetzten Kommunalpolitiker noch zum gemeinsamen Grillfest.

Vier Stellvertreter gewählt Bürgermeister Mike Münzing hat vier Stellvertreter: 1. Dr. Eberhard Rapp (SPD), 2. Gottlob Dangel (FWV). Rapp hat den Posten bereits seit 2004, Dangel seit 2016. Neu gewählt wurden zum 3. Stellvertreter Dr. Gerhard Schnitzer (LB) und zum 4. Stellvertreter Thomas Weibler (Grüne).

Münzing kündigte in der Sitzung am Dienstag an, seine Stellvertreter künftig mehr als bisher einzubinden: „Bei 500 bis 600 Terminen im Jahr“, sei eine Entlastung einfach notwendig.