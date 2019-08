Die Stadtbücherei Münsingen und der Alb-Bote starten wieder einen gemeinsamen Fotowettbewerb. Gefragt sind diesmal Bilder zum Thema „Gartenecken“.

Schickt uns Bilder eurer Lieblingsecken

Er ist groß oder nur ein kleiner Flecken vor der Haustür, durchgestylt oder verwildert, ist Lebensraum für Schmetterlinge, Wildbienen und Singvögel, Naturspielplatz für Kids oder Wohlfühloase und Rückzugsort – der Garten: Blumenrabatten, mit hübsch kombinierter Blütenvielfalt, Plätzchen, die mit individuellen Dekostücken ihren ganz eigenen Charme entfalten, Beete, in denen Möhren, Bohnen und Tomaten auf die Ernte warten, Teiche, die Sonnenstrahlen zum Funkeln bringen. Machen Sie einen Fotospaziergang durch Ihr grünes Paradies und schickt uns Bilder eurer Lieblingsecken.

Übrigens: Weil ja bestimmte Gartenarbeiten meist Männersache sind, etwa, wie der Herr des Rasens, diesen gerade in Form bringt, zum Beispiel auf dem Traktormäher, sind als Motiv für den Wettbewerb gern gesehen. Wir sind auf die Fotos unserer Leser gespannt.

Interessante Preise zu gewinnen

Natürlich gibt es wie immer interessante Preise zu gewinnen, und zwar für die besten zehn Einsendungen:

1. Preis: Wertkarte 50 Euro für den Eintritt in die Münsinger Bäder

2. Preis: Zwei Eintrittskarten ins Sternberghallenbad und in die Sauna

3. Preis: Jahresgebühr für die Stadtbücherei

4. und 5. Preis: Je ein Münsinger Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro

6.-10. Preis: Je ein Buch, beziehungsweise Hörbuch.

Diesmal mit Leserjury

Neu diesmal: Auch die Büchereibesucher dürfen mitentscheiden, welches das schönste Foto ist. Dazu steht zwei Wochen vor Ablauf der Abgabefrist eine Box für die Leserjury parat, in die man einen Zettel mit der Nummer seines Favoriten einwerfen kann.

Einsendeschluss: 20. Oktober 2019

Letzter Einsendetermin ist am 20. Oktober. Mitmachen kann jedermann. Die Fotos, nicht größer als DINA4, kann man entweder direkt in der Stadtbücherei vorbei bringen oder sie an alb-bote.redkation@swp.de, Stichwort Fotowettbewerb, mailen. Wir drucken sie aus und hängen sie in der Bibliothek auf. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer sowie Kurznotiz, wo das Foto aufgenommen wurde, nicht vergessen.

