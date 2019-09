Rollstuhlgerecht heißt nicht, dass auch alle Rollifahrer die für sie ausgewiesenen Toiletten nutzen können: Pflegebedürftige Menschen, Frauen und Männer mit Querschnitts- oder Mehrfachbehinderungen brauchen ein anderes Angebot. Und genau das gibt es jetzt im Münsinger Freibad mit der „Toilette für alle“. Die ist größer als die üblichen WCs für Menschen mit Handicap, nämlich mindestens sieben Quadratmeter. Ausgestattet ist sie mit einem unterfahrbaren Waschbecken sowie einer Patientenliege mit Lifter, zum Umsetzen vom Rollstuhl auf die Liege und zurück. In Münsingen hat die Pflegeliege außerdem noch einen wasserfesten Bezug, kann also unter die Dusche geschoben werden.

Gekostet hat die Einrichtung, die natürlich nur während der Freibadsaison genutzt werden kann, rund 11 000 Euro. Vom Land gab es einen Zuschuss von 8300 Euro.

„Leider ist es immer noch etwas Besonderes, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein müsste“, so Bürgermeister Mike Münzing und erntete dafür Zustimmung von Jutta Pagel-Steidel, Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. Die „Toilette für alle“ biete Menschen, die zum Beispiel bei Inkontinenzleiden auf Hilfe anderer angewiesen seien, mehr Komfort, mehr Würde. Denn sei kein geeintes WC in der Nähe, bleibe oft nur Wickeln im Kofferraum oder zwischen zwei Autos auf einem öffentlichen Parkplatz. Oder eben man geht erst gar nicht aus dem Haus – die schlechtestes Möglichkeit.

Muss nicht sein, denn plant man einen Ausflug ins Münsinger Freibad, das nahezu barrierefrei ist, kommt man vom Parkplatz übers Bistro, die Umkleiden bis zum Beckenrand. Dort hilft das Badepersonal mit einen Lifter ins Wasser. Der Service ist zwar prima, aber nicht entscheidend. Jutta Pagel-Steidl: „Es geht darum, dass Familien mit einem behinderten Familienmitglied gemeinsam Freizeit erleben können.“

Wie die ganzen behindertengerechten Angebote im Freibad angenommen werden – zum Beispiel für Wassertherapie oder zum Schwimmen lernen – wird sich im nächsten Jahr herausstellen.

Übrigens schon lange auf der Agenda der Stadtverwaltung: ein Treppenlifter fürs Stadtmuseum im Schloss. Die Verhandlungen dafür, unter anderem mit dem Denkmalamt, ziehen sich allerdings hin.

Idee kommt aus England

Die „Toilette für alle“-Idee kommt aus England, wurde 2006 erstmals umgesetzt. Dort gibt es heute 1230 solcher Einrichtungen. In Deutschland liegen die Baden-Württemberger mit dem Angebot vorne: 44 „Toiletten für alle“ gibt es, 22 weitere sind geplant, beziehungsweise im Bau.

Im Landkreis Reutlingen findet man sechs Standorte: zwei in Reutlingen, zwei in Metzingen, einen in Grabenstetten und jetzt noch einen in Münsingen.