Gegen 17.45 Uhr stürzte am Sonntag ein Motorradfahrer in der Seeburger Steige und verletzte sich schwer. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der 25-Jährige fuhr in Richtung Seeburg, als er die Kontrolle über die Maschine verlor und ins Schleudern geriet.

Rettungshubschrauber aus Ulm im Einsatz

Er musste mit dem Rettungshubschrauber des Bundeswehrkrankenhauses Ulm abtransportiert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Die Münsinger Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften am Unfallort, um Betriebsstoffe aufzunehmen und den Verkehr zu regeln.

