Am Donnerstag startete vor dem Münsinger Rathaus ein bisher deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt zur Verbesserung der Mobilität in ländlichen Regionen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren schon einiges dafür getan, den ÖPNV auszubauen, und auch die geplante Regional-Stadtbahn soll künft...