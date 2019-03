Pfronstetten Mit viel Ideenreichtum und sehr großer Ausdauer

Pfronstetten / Waltraud Wolf

Fünf Mal schon hat Tom Broß aus Pfronstetten Arbeiten bei „Jugend forscht“ präsentiert. Diesmal hat er zusammen mit Marius Schäuble aus Riedlingen im Fach Chemie einen Regionalsieg errungen und sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert, der vom 27. bis 29. März in Fellbach stattfindet.

Beide besuchen das Kreisgymnasium in Riedlingen, das auch mit seinem zweiten Jungforscher-Team im Fach Biologie an der Spitze lag. Auch in ihm hat Marius Schäuble geforscht und zwar zusammen mit seinem Riedlinger Klassenkameraden Lennart Volz. Sie besuchen beide die zehnte Klasse, während Tom Broß im letzten G8-Zug der Schule in der Jahrgangstufe 1 ist.

Tom Broß hat es die Chemie angetan. Hermann Heinzelmann, der Betreuer der Jugend forscht-Arbeitsgemeinschaft am Kreisgymnasium, bescheinigt ihm Ideenreichtum und Ausdauer und der 17-Jährige selber betont, dass „jeder Wettbewerb viel bringt, auch wenn man nicht auf dem Siegertreppchen steht“. Dass die diesjährige Arbeit jetzt mit einem der ersten beiden Preise in Chemie gekrönt worden ist, freut ihn.

Beschäftigt haben sich die beiden mit der umweltfreundlichen und kostengünstigen Herstellung von Wasserstoff. Kostengünstig ist er dank der Reduzierung von Edelmetallen in den Elektroden. Ziel ihrer Forschung ist eine umweltschonende und kostengünstige Optimierung der Membran-Wasserelektrolyse.

Um dies zu erreichen haben sie eine PEM-Brennstoffzelle zur Elektrolysezelle umgebaut und dabei die Optimierung der Gasabscheidung und der Elektrodenreaktionen in den Mittelpunkt ihrer Forschung gestellt. „Erneuerbare Energie wird immer wichtiger“, wissen die beiden Gymnasiasten, einhergehend mit dem Anspruch, Energie bestmöglich zu speichern, was mit Wasserstoff gelingen könne.

Zukunftsträchtig ist das Projekt bei der E-Mobilität, da mit einem Wasserstoff-Tank längere Strecken zurückgelegt werden können. Für diesen Forscher-Geist in ein zukunftsträchtiges Projekt mit dem Anspruch, die Umwelt zu verbessern, gab es viel Lob von den Juroren. Zum Preisgeld von 75 Euro und der Chance, sich beim Landeswettbewerb zu beweisen, wurde ihnen noch ein Praktikum an der Universität Ulm bei Professor Dr. Streb zuteil.

Das Biologie-Team darf seine Arbeit im September bei der Bundesgartenschau in Heilbronn zeigen. Es stieß bei vielen Besuchern auf großes Interesse, geht es doch um eine besondere Art der Bekämpfung des Borkenkäfers, nämlich unter Einbezug natürlicher Gegenspieler.

Der 15-jährige Marius Schäuble und der 16-jährige Lennart Volz arbeiten seit zwei Jahren an dem Projekt, das beim Regionalwettbewerb auf große Resonanz stieß. Vor allem Waldbesitzer ließen es sich genau erklären. Begonnen hat alles im Wald bei Informationsgängen zusammen mit Förster Norman Arnold, die in der Übernahme der Borkenkäfer-Überwachung mündete. Das Ziel der beiden Zehntklässer aus Riedlingen: die natürlichen Gegenspieler zu fördern.

Dazu haben sie Borkenkäferfallen umgebaut und erweitert. Mit Pheromon – einem natürlichen Botenstoff – werden die Tiere in die Fallen gelockt.

Eine Wärmeisolierung durch Schaumstoff dient der Feuchtigkeitsspeicherung und fördert die Bildung eines Pilzes, der sich in einem dichten Sporenbelag zeigt. Zudem wird durch den Schaumstoff die Flucht aus den Fallen verlangsamt, verhindert werden soll sie jedoch nicht. Denn das Überleben in der Falle ist Teil des Konzeptes.

Die von Pilzen befallenen Borkenkäfer sollen als Sporenträger in die Brutstätten zurück fliegen und die Brut mit dem Pilz Beauveria bassiana infizieren und sie so verringern. Der Bruterfolg ist dank dieser Maßnahmen deutlich reduziert, haben die beiden 15 und 16 Jahre alten Forscher festgestellt.

Nicht viel Zeit

Die Juroren würdigten den Realitätsbezug und den Verzicht auf Chemie. Betont wird von Marius Schäuble und Lennart Volz, dass durch ihre Methode der Ameisenbundkäfer und andere Gegenspieler geschont werden, die sich von dem Borkenkäfer ernähren und durch das Pheromon ebenfalls angelockt werden. In kleinen Filmsequenzen kann die Arbeit der beiden Schüler vor Ort nachvollzogen werden.

Bis zur Abgabe der Arbeiten zum Landeswettbewerb wollen beide Teams noch an der Präsentation feilen. Viel Zeit haben sie für ihre Forscher-Tätigkeit investiert, dabei aber auch gelernt, wie man effektiv recherchiert und Erfahrenes präsentiert.