Landwirtschaft Mit schönen Bildern den Alltag zeigen

Dapfen / Maria Bloching

Bauern sind „keine Gummistiefel tragenden Mistgabelschmeißer“, sondern moderne Unternehmer, die gute Arbeit leisten und diese auch sichtbar machen wollen und sollen. Denn der Verbraucher sei in der romantischen Vorstellung vom Hahn auf dem Misthaufen und glücklichen Schweinen auf der grünen Wiese hängen geblieben. „Dabei weiß doch jeder, dass die Wiese nicht lange grün bleibt, wenn Schweine darauf weiden“, führte Ida Hartmann in ihrem Referat über Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft, aus.

Sie ging auch auf das „deutsche Phänomen“ der ständigen und schnellen Besorgnis ein und zeigte die rasante Entwicklung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten auf, „während der Verbraucher in der Vergangenheit stehen geblieben ist“. „80 Millionen Deutsche essen täglich, sie alle erklären sich zu Spezialisten in Sachen Ernährung“. Viele landwirtschaftlichen Betriebe seien ausgesiedelt und aus dem Sichtfeld der Menschen und somit auch aus dem Sinn verschwunden, so Hartmann. Der ganze Berufsstand habe „gepennt“ und es in den 1970er Jahren verpasst, den Verbraucher in der Entwicklung mitzunehmen und zu informieren. „Ein geschlossener Stall ist immer erst einmal verdächtig“.

Große Wissenslücken über die Produktion von Nahrungsmitteln täten sich auf, Wissenslücken, die sich laut Hartmann viele Organisationen in Sachen Tier- und Naturschutz zunutze machen: „Am Ende bleibt es immer am Landwirt hängen“. Statt praktischem Tierschutz würden Kampagnen gestartet und wissentlich falsche Bilder produziert, in Kindergärten und Schulen gebe es gezieltes Mobbing gegen Kinder von bäuerlichen Familien, erklärte die Referentin.

Deshalb sei Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit gefragt. „Wir sprechen von 98 Prozent Verbrauchern, die ganz weit von den zwei Prozent Landwirten weg sind. Es fehlt an Verständnis dafür, was die Bauern tun“. Landwirte dürften nicht mit ihrem Tun und Handeln provozieren, sondern müssten es erklären: „Öffentlichkeitsarbeit fängt auf dem eigenen Hof direkt beim Bauern an“.

Denn ein arbeitender Landwirt sei mit einer deutlichen Position authentischer und glaubwürdiger, als wenn die Lobby-Organisation Bauernverband Presseerklärungen herausgäbe. Hofbesichtigungen, Feldrandschilder, die Teilnahme an Veranstaltungen oder die Präsenz in den sozialen Medien seien nur einige der Möglichkeiten, um auf sich und den Alltag aufmerksam zu machen. „Die Landwirtschaft ist die Branche mit den schönsten Bildern. Zeigen Sie anhand dieser Bilder, was Sie tun“, riet Hartmann den Delegierten.

Pressesprecherin Ariane Amstutz hob die lokale Berichterstattung hervor und appellierte an die Landwirte, sich Themen wie Jahreszeiten, Wetter, regionale Ereignisse, Arbeits- und Produktionsalltag oder Skandale zunutze zu machen, um in den Medien als Botschafter aus der Region für die Region tätig zu sein.

Auch der Lernort Bauernhof sei eine wichtige Einrichtung, um Kindern und Jugendlichen die Landwirtschaft näher zu bringen. „Beim Verbraucher ist viel Unwissenheit da, aber auch viel Interesse. Jedes Thema hat auch eine lokale Perspektive, die persönliche Note zählt, Fantasie ist gefragt“. Denn Landwirtschaft in all ihren Aspekten biete zahlreiche Ansatzpunkte und vor allem schöne Bilder, all dies müsse dem Verbraucher vor Augen geführt werden.