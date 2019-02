Münsingen Mit Infos, Zahlen und Aktionen gegen den Plastikmüll

So kommen sich die Fische im Meer vor. Dorothee Hafenbrack und Vincent Schmid zeigen in einem Ausstellungsraum anschaulich, wie Plastikmüll das Wasser verschmutzt. © Foto: Ulrike Bührer-Zöfel

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Von wegen klares blaues Wasser, in dem bunte Fische schwimmen. Inzwischen müssen die sich Wege und Futter häufig zwischen Dosen, Tüten, Schnüren und Bechern suchen: Plastikverpackungen müllen die Meere zu. Wie das ist, so als Fisch zwischen Unrat zu leben – das können Besucher in der Ausstellung „Lebensweg Plastik“ im Biosphärenzentrum erfühlen. Wenigstens ein bisschen: Eine der sechs Stationen ist nämlich ein in dunkelblauem Licht gehaltener Raum, in dem man überall an Plastikzeug stößt oder hängen bleibt. Und: Fische nehmen durchs Wasser kleinste Plastikpartikel auf, kommt der Fisch dann auf den Teller, landet der Abfall wieder beim Menschen – diesmal allerdings im Organismus, weder gesund noch appetitlich.

Die Idee für diese Installation hatten die beiden Ausstellungsmacher Dorothee Hafenbrack und Vincent Schmid. Sie machen zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beziehungsweise ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), haben sich gründlich mit dem Thema auseinandergesetzt. „Das haben sie richtig gut gemacht und viel Hirnschmalz eingesetzt“, lobt Jochen Rominger, im Biosphärenzentrum zuständig für die pädagogische Arbeit. Die Aufgabe: Den „Lebensweg Plastik“ vom Rohstoff über Verwendung und Entsorgung bis zur Wiederverwertung aufzuzeigen. Ziel: Die Menschen für den Plastiküberfluss sensibel zu machen, den Verbraucher anzuregen, das Material im Alltag zu reduzieren. Denn auch wenn die Verwendung von Plastik bequem ist und günstig erscheint, kommt es die Umwelt teuer zu stehen: Bis eine ins Meer geworfene Plastikflasche zerbröselt ist, dauert es unter Umständen bis zu 450 Jahren.

Zu den grundlegenden Informationen gibt es Zahlen, beispielsweise, dass der Plastikverbrauch pro Deutschem 2015 bei 72 Kilo lag, Regionales, beispielsweise der Weg des Gelben Sacks im Landkreis Tübingen. Dazu kommen ganz konkrete Tipps mit Anschauungsmaterial zur Vermeidung von Plastik beim Einkauf von Körperpflegemitteln, Kleidung oder Lebensmitteln. Außerdem: Das schont nicht nur die Ressourcen von Mensch und Natur, sondern auch den Geldbeutel. Mit kleinen Aktionen – Müllsortieren und Rätsel lösen – werden auch die jungen Verbraucher angesprochen. Schüler der Schillerschule zum Beispiel besuchen die Ausstellung, machen das Thema zum Projekt, werden dabei vom Biosphärenzentrum begleitet.

Übrigens: Plastik dümpelt nicht nur im Meer. Inzwischen tauchen Partikel auch auf den Äckern auf. Wie sie dort hin kommen – „da ist die Forschungsarbeit erst angelaufen“, so Rominger.

Info Die Ausstellung „Lebensweg Plastik“ ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Biosphärenzentrums bis zum 13. Mai zu sehen.