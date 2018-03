Konzert Mit Gesang und Böhmischer Blasmusik

Pfronstetten / Anke Leuschke

Vor allem die Fans der böhmisch- mährischen Blasmusik kamen voll auf ihre Kosten. Die 35 Musiker der Albdorfmusikanten, unter Leitung von Eberhard Faigle, präsentierten sich gut abgestimmt und mit großer Raffinesse im Spiel. In drei kurzweiligen Stunden präsentierten sie in der vollbesetzten Pfronstetter Albhalle kraftvolle Märsche, schwungvolle Polkas und harmonische Walzer. Ein Highlight waren die mit viel Leidenschaft gespielten Soli und Gesangseinlagen – oft mit Bravorufen belohnt. Unterstützt wurden die Musiker vom Männergesangsverein Aichstetten.

„Nicht nur uns Musikanten, aus den Ortsteilen, sondern über Generationen hinweg“ verbinde die Musik, meinte Vorstand Elmar Buck zur Begrüßung. Deutlich wurde das bereits zum Auftakt. Vier Mädchen aus der Bläserklasse, unter Leitung von Ivonne Buck, machten ihre ersten Schritte auf der großen Bühne, unter anderem mit „Der Mond ist aufgegangen.“ Die Kooperation zwischen Kapelle und Wunderbuch-Grundschule trage Früchte, auch wenn die Gruppe im Moment klein sei, berichtete Buck und rief dazu, auf die Kinder für den Unterricht zu motivieren.

Dass sich die Pfronstetter Musikanten keine Nachwuchssorgen machen müssen, demonstrierten eindrücklich die Jungmusikanten unter Leitung von Wolfgang Fischer, der sein letztes Konzert in dieser Funktion spielte. Mit dem Gospelstück „Rock my Soul“ oder „Indian River“ schlugen sie moderne Töne an. Bei der bekannten Filmmusik von James Last, „Einsamer Hirte“, brillierten Emely und Mona Buck mit eindrucksvollen Soli. „Eine Meisterleistung“, lobte Elmar Buck. Für die beiden war der Auftritt auf der großen Bühne eine Premiere, nach der bestandenen D1-Prüfung.

Mit einem schwungvollen Auftakt der Albdorfmusikanten, mit „Musik verbindet“ von Klaus Rustler, konnte das jeder im Saal spüren. „Wir bleiben der böhmischen Blasmusik treu“, versprachen die Moderatoren des Abends.

Neben packenden Soli gab es traditionell viel Gesang mit Waltraud Herter, Peter Buck oder Monika Knupfer, beispielsweise bei „An uns’re Freunde.“ Den Maxglaner Zigeunermarsch präsentierten die Musiker in einer überarbeiteten Fassung mit fast mystischen Zwischenteilen, die einem wirklich die tanzende Zigeunerin vor das innere Auge rufen vermochte. Mit der Gesangspolka „Im kleinen Dörfchen“ verabschiedeten sich die Musiker in die Pause.

Bürgermeister Reinhold Teufel bedankte sich in seinem Grußwort für die Kooperation mit der Wunderbuch-Grundschule. „Die Zahl der Jungmusikanten ist beachtlich“, anerkannte er. Im Vorgriff auf den zweiten Teil lobte der Schultes die Aichstetter. Es sei ein aufstrebender Ortsteil mit dem größten Männerchor und der größten Feuerwehr Pfronstettens.

„Immer raus aus dem Haus“, frisch und mit viel Witz präsentierten sich die 15 Männer aus Aichstetten und gaben dem Konzert eine ganz besondere Note. Mit viel stimmlicher Kreativität sangen sie den Klassiker wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ – bester A-cappella-Gesang in Reinkultur. Für den Elvis-Hit „Can’t help falling in Love“ erhielten sie Verstärkung von Chorleiterin Sonja Szczyrba am E-Piano.

Zum Schluss spielten die Albdorfmusikanten dann noch bekannte Titel wie „Kameraden für immer“, „Bauernpolka“, „Polka ins Glück“ oder wenn „Egerländer träumen“. Mit der Interpretation von „One Moment in Time“ und beeindruckenden Soli von Steffen Scherb an der Trompete und Ivonne Buck an der Zugposaune demonstrierten die Musiker eindrücklich, dass moderne Töne durchaus zum Repertoire gehören. .