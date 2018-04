Gericht Mit 164 km/h die Steige hinauf gerast

Münsingen/Zwiefalten / Reiner Frenz

Da staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, die am 21. Juli vergangenen Jahres in der Zwiefalter Steige nach Temposündern fahndeten. Eigentlich hatten sie es auf Motorradfahrer abgesehen, die aus Richtung Gauingen kommend allzu oft mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in die Steige einfahren. Doch aus Richtung Zwiefalten schienen gefühlt sechs Motorräder gleichzeitig zu kommen, dem Lärm zufolge, wie ein Polizist jetzt im Münsinger Amtsgericht aussagte. Es waren aber nicht sechs Zweiräder sondern ein einziger Porsche, der mit Wahnsinns-Tempo hochschoss. Die Messung mit der Laserpistole lieferte den erstaunlichen Wert von 164 km/h. Wohlgemerkt: Der Porschefahrer lenkte seinen Sportwagen die Steige hinauf.

Die Quittung für den aus Ravensburg stammenden Mann, der unterwegs war nach Stuttgart zu einem Porsche-Treffen, lautete 480 Euro und einen Monat Fahrverbot. Gegen diesen Bußgeldbescheid hatte er Einspruch eingelegt, so dass es jetzt zur Verhandlung vor dem Münsinger Amtsgericht kam.

Und in dieser ging es zunächst einmal gar nicht um das extrem hohe Tempo, sondern um die Zustellung des Bußgeldbescheids. Der Porsche war nämlich auf eine der Firmen des Beschuldigten angemeldet, die ihren Sitz in Chemnitz hat. Es habe keine Übergabe des Schreibens gegeben, erklärte Verteidiger Ulf Ihle. Es würden vom Sekretariat täglich zwei Briefkastenleerungen vorgenommen. Bei der Mittagsleerung sei das amtliche Schreiben im Briefkasten gefunden worden, es sei von der Sekretärin protokolliert worden. Danach verliere sich der Weg des Bescheids. Die Sekretärin habe sich den Vorgang aber auch auf Wiedervorlage gelegt und ihren Chef einige Tage später darauf angesprochen, der wiederum aus allen Wolken gefallen sei. Das bestätigte die aus Chemnitz angereiste Zeugin. Sie könne sich nur erklären, dass der Bußgeldbescheid per Büroklammer an ein anderes Schriftstück geraten sei. Vernommen wurde auch eine Chemnitzer Postfachangestellte. Diese betonte, dass sie Post nie ohne einen Zustellversuch in den Briefkasten werfe.

Nach einer Pause von rund 40 Minuten wurde die Verhandlung mit zwei Beweisanträgen des Verteidigers fortgesetzt. Es sollen jetzt vier weitere Mitarbeiter der Firma vernommen werden, die zum Posteingang Aussagen machen sollen. Amtsrichter Joachim Stahl vertagte die Verhandlung schließlich.