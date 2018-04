Kultur Melodisches, groovendes und abwechslungsreiches Programm

Wimsen / Sabine Herder

Die Ludwig Seuss Band bestritt am Samstag das zweite Konzert der laufenden Saison im Kulturdenkmal Wimsener Mühle. Nicht so bekannt wie die ESC-Teilnehmerinnen „Elaiza“, die vor zwei Wochen zur Saisoneröffnung spielten, und vielleicht daher auch nicht ganz so gut besucht, übertraf der Auftritt der fünfköpfigen Band am Samstag alle Erwartungen. Ludwig Seuss, seit vielen Jahren Tastenmann der „Spider Murphy Gang“, brachte Boogie, Blues, Zydeco, Cajun und Rock’n’Roll an die Aach – in grandioser Qualität und mitreißender Spielfreude. Das Konzert begeisterte die Zuhörer mit echter Südstaaten-Musik, gespielt von durchweg exzellenten Musikern.

An der Seite des hervorragenden Pianisten und Akkordeonisten Ludwig Seuss stehen nicht weniger virtuose Mitstreiter: Titus Vollmer an der Gitarre, Tom Peschel am Bass und Peter Kraus am Schlagzeug sowie special guest Eddie Taylor am Tenor-Saxophon spielten sich im Laufe des Abends in Ohren, Herz und Beine des Wimsener Publikums. Mit ihrer groovigen Mischung aus Boogie, Blues, Zydeco und Cajun ging’s von der Wimsener Aach auf eine musikalische Reise direkt in die Sümpfe Louisianas.

Da lässt es sich nach einer Weile zumindest innerlich gut tanzen: Die Ludwig Seuss Band hat zwar keine Set-Liste, dafür aber ein gutes Gespür für ein melodisches, groovendes und abwechslungsreiches Programm. Zwischen wunderbar alten Bluesklassikern wie etwa „Trouble in mind“ oder Klassiker von Ray Charles und Otis Spann streut das Quintett mitreißende Louisana-Nummern, temperamentvolle Zydeco-Songs („Watch that dog“) oder auch echten oldstyle Rock’n’Roll. Mit Bill Haleys „Shake Rattle and Roll“ zog der Mix dann auch die ersten Tänzer von den Bänken.

Selbst Fats Domino gibt es bei Seuss in einer Zydeco-Version: „Please don’t leave me“ – „in F-Dur, wenn ihr tanzen wollt“, schmunzelt der Bandchef ins Mikro und lässt seine Finger nur so über die Tasten rasen. Ob Piano oder Akkordeon – Ludwig Seuss fasziniert mit virtuosem, flinken Tastenspiel und mitreißender Spielfreude, liefert gemeinsam mit Titus Vollmer an der Gitarre hinreißende Improvisationen und lässt gerne auch seinen Mitstreitern Raum für das eine oder andere packende Solo.

Letztere wurden von einem dankbaren Wimsener Publikum mit begeistertem Applaus honoriert. Etwa Peter Kraus mit seiner ebenso wuchtigen wie raffiniert gefühlvollen Schlagzeug-Einlage im B.B. King Titel „My baby’s gone“, oder die sensiblen Saxophon-Passagen von Eddie Taylor in der wunderbaren Ballade „The moon is full again“.

Das geht durch die Ohren direkt ins Herz. Drängend, treibend und groovig setzte sich auch das erstklassige Bass-Solo von Tom Peschel fest, während Gitarrist Titus Vollmer mit wahrer Saitenakrobatik glänzte. In Clifton Cheniers 3/4-Takt-Nummer „You used to call me“ überzeugte er schließlich auch mit überaus versierter Bottleneck-Technik.

Mit ansteckender Spielfreude und überspringender Lockerheit brachte die Ludwig Seuss Band schließlich im zweiten Set die ganze Wimsener Mühle zum Beben. Fast scheint es unmöglich, doch mit jedem Titel legte die Band nochmal eine Schippe drauf. Ihr mitreißender Südstaaten-Sound erreichte damit mühelos auch die letzte Reihe: Das Publikum war hin und weg!

Die begeisterten Zuhörer erklatschten und ertrampelten sich auf dem Holzboden der Wimsener Mühle zum Schluss noch zwei grandiose Zugaben.