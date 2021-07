Bei bestem Sommerwetter genossen am Donnerstagnachmittag zehn Familien und Gruppen die zweite Mehrwerttour für Abonnenten unserer Zeitung, die heuer nach der Lockerung der Corona-Auflagen gestartet werden konnte. Nach der Premiere kürzlich im Schloss Sigmaringen, ging es auf den Achalm-Alpaka Hof in Wasserstetten. Dort halten Herbert und Hanne Ruch derzeit 63 dieser in den Anden beheimateten Tiere, die kuschelig weich aussehen und das auch in der Tat sind, wie die Gäste der Südwest Presse Neckar-Alb spätestens bei den beiden gut halbstündigen Spaziergängen mit den Tieren feststellen konnten.

Besuch bereits im vergangenen Herbst vorgesehen

„Geplant war der Besuch bereits im vergangenen Herbst“, rief Christian Testa, Leiter Vermarktung, bei seiner Begrüßung in Erinnerung. Die Aktion fiel, wie zahlreiche andere Veranstaltungen, den Corona-Vorschriften zum Opfer. „Heute passt das Wetter optimal und wir freuen uns, die Veranstaltung zusammen mit unserem Kooperationspartner Mythos Alb anbieten zu können“. Seit Mitte vergangenen Jahres werden die Mehrwerttouren für die Abonnenten der Südwest Presse Neckar-Alb in Kooperation mit der Tourismusgemeinschaft umgesetzt. „Wir können den Abonnenten so die Schönheiten der Alb näherbringen“, freute sich Geschäftsführer Wolfgang Schütz und verwies auf die beginnenden Sommerferien. „Die Alb bietet noch sehr viele interessante Ausflugsziele.“

Eines davon liegt in Wasserstetten, zumindest für all jene, die am Donnerstag nicht dabei sein konnten oder sich als Gäste der Mehrwerttour in eines der Tiere vom Hof Achalm-Alpaka verliebt haben und auf ein Wiedersehen brennen. Besuche und Hofführungen gehören genauso zum Angebot der Ruchs wie Wanderungen mit den Alpakas von unterschiedlicher Länge. Dazu kommt ein Hofladen mit Alpaka-Produkten und für die Fachleute der Verkauf von Tieren, ein Deckservice und Einsteiger-Seminare zur Haltung der Tiere.

63 Tiere in der Herde auf dem Hof Achalm-Alpaka

„Wir selbst haben 2004 auf einem Grundstück an der Achalm begonnen“, erzählte Herbert Ruch den Gästen bei einer Führung im Stall. Zwei Jahre später zogen sie nach Wasserstetten. „Dort sind die Bedingungen ideal, wir haben mehr als sechs Hektar Fläche für die derzeit 63 Tiere.“ Die Kleinkamele aus den Anden sind klimatisch gut an die Alb angepasst. Sie ernähren sich als Wiederkäuer von Heu, Wasser und Mineralien, die sie durch einen Leckstein aufnehmen. Zudem lieben sie frisches Gras, wie sich beim Spaziergang schnell zeigte.

Interesse der Züchter liegt ausschließlich bei der Faser

Wie ihre Artverwandten, die Lamas, können sie spucken, tun dies allerdings nur, wenn sie auf ihr Gegenüber schlecht zu sprechen sind. „Das kommt so gut wie nie vor“, so Ruch, „es sei denn, ich muss zum Beispiel ihre Krallen schneiden.“ Ansonsten ziehen sie sich lieber zurück, als ihren Ärger offen zu zeigen. Das gilt auch für Schmerzen, die sie nicht artikulieren können. „Mann muss seine Herde also genau kennen, um Auffälligkeiten zu entdecken.“ Alpakas werden bis zu 20 Jahre alt, die Tiere auf dem Wasserstetter Hof sind zwischen elf Monaten und 19 Jahren. „Sie sind extrem ruhig, in keinster Weise aggressiv und werden daher auch in der tiergestützten Therapie eingesetzt.“ So ließen sie sich, trotz des frischen Grases, auch beim Spaziergang immer wieder bereitwillig auf den Weg zurückbugsieren. Das Interesse der Züchter liegt ausschließlich bei der Faser, die im Premiumbereich auf dem Rücken überhaupt nicht kratzt. „Sie sind sehr fein und die abgestorbenen Schuppen an den Enden im Unterschied zur Schafwollfaser geschlossen, daher sind sie so weich“, erläuterte Ruch.

Termin für die nächste Mehrwerttour steht noch nicht fest

Nach spannenden Fakten und dem kurzweiligen Spaziergang blieben Hunger und Durst nicht aus – gut versorgt wurden die Gäste mit einem Snack von Südwest Presse Organisatorin Lena Brock und Sarah Reinhardt von Mythos Alb. Sicher ist: Die nächste Mehrwerttour kommt, doch der Zeitpunkt steht aufgrund der weiterhin nicht überwundenen Pandemie noch nicht fest.