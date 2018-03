Gemeinderat Mehrstetter verabschieden Haushalt

Mehrstetten / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Drei Mal nichtöffentlich beraten, am Montagabend dann nach nahezu drei Stunden blättern, fragen, erläutern, verabschiedet: Die Gemeinde hat jetzt einen Haushaltsplan fürs laufende Jahr, zu dem Bürgermeisterin Franziska Höchstädter sagte: „Wir stürzen mit diesen Summen nicht ins Unglück. Wir stehen gut da.“ Die Mehrstetter können mit „Rekordzahlen“ arbeiten. 2,7 Millionen Euro plus beim Volumen, eine Zuführungsrate von 401 556 Euro gegenüber dem Vorjahr von 114 800 Euro (siehe Grafik).

Das ist nicht zuletzt den sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken. Die sind für 2018 mit 550 000 Euro veranschlagt, letztes Jahr lag der Plan bei 300 000 Euro. Und die Bürgermeisterin weiß schon jetzt, dass beide Summen zu tief gestapelt sind, wesentlich mehr Geld in die Kasse fließen wird. Auch bei den Landeszuweisungen steht die Gemeinde gut da.

Die Einnahmen braucht man allerdings auch, da es gilt, drei große Vorhaben ins Laufen zu bringen. Da ist vor allem das Projekt Marktplatz 11: Ein multifunktionales Nahversorgungszentrum soll entstehen. Insgesamt zwei Millionen Euro müssen dafür finanziert werden, für 2018 stehen 992 000 Euro im Haushalt. Loslegen können die Mehrstetter allerdings erst, wenn die 200 000 Euro, die sie beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragt haben, eingehen. Der Bescheid fehlt noch. Kommt kein Geld vom Land, „müssen wir die zeitliche Schiene erweitern“, so Franziska Höchstädter. Das bedeutet, der Baubeginn würde sich verzögern.

Doch die Mehrstetter sind guten Mutes, suchen per Anzeige „einen Kaufmann, der die Geschäftsfläche pachten und den neuen Markt in Eigenregie führen möchte“. Bernd Schiller betonte, man habe beim Marktplatz 11 „viele Hochs und Tiefs erlebt, trotzdem stehen wir dazu“. Man könne das Projekt auf jeden Fall schultern.

Sicher sind bereits die Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von 540 000 Euro für den Kindergartenan- und -umbau, der 1,7 Millionen Euro kostet. Das fand Michael Mettang genauso „zu teuer“ wie den Marktplatz 11. Er stimmte deshalb dem Haushaltsplan nicht zu. Schiller hingegen betonte, ein ordentlicher Kindergarten müsse sein.

Den Anforderungen an die Betreuung sowohl in der Ganztagsschule wie auch im Kindergarten ist der starke Anstieg der Personalkosten von 685 300 Euro auf 926 400 Euro ebenso geschuldet, wie die Neueinstellung in der Verwaltung.

Die dritte große Ausgabe, die jetzt gestemmt werden soll, ist die Breitbandverkabelung vom Heutal übers Greut in den Ort: 181 000 Euro schlagen da zu Buche. Und auch für den schon lange geplanten Bahnhalt im Unterheutal, auf dessen Baubeginn die Gemeinde in diesem Jahr hofft, ist Geld bereitgestellt: 50 000 Euro aus dem letzten Jahr, 20 000 Euro in diesem.

Ohne Investitionen in den Abwasserbereich geht es auch diesmal nicht ab: Für Maschinen, Geräte und Leitungen in der Kläranlage rechnet die Verwaltung mit 20 000 Euro, nochmal mit derselben Summe für Kanalkontrollen.

All diese Projekte machen voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 450 000 Euro notwendig. Damit könne man leben, so Franziska Höchstädter, zumal auch wieder Geld reinkomme.

Die hohen Investitionen wirken sich natürlich auch auf den Schuldenstand aus. Die Null ist weg, die Pro-Kopf-Verschuldung wird Ende des Jahres bei 323 Euro liegen. Mit Gebühren- und Steuererhöhungen müssen die Mehrstetter dieses Jahr nicht rechnen.

Bevor das Gremium bei einer Gegenstimme den Haushaltsplan verabschiedete, freute sich Joachim Burkhardt, dass „die Steuereinnahmen deutlich höher sprudeln als vor Jahren. Das Baugebiet brummt und bringt Geld. Deshalb können wir die Projekte gut stemmen.“ „Alle investieren“, betonte er, „warum sollen wir das nicht auch können?“ In dieselbe Kerbe hieb auch Rolf Schmauder. Man habe in den letzten Jahren nur Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. „Jetzt ist es auch mal an der Zeit, dass wir einen Neubau in Angriff nehmen. Das sind doch für so eine Gemeinde keine Summen.“ Auch für Karl-Josef Hölz war klar, „dass man nichts schieben kann“. Er mahnte aber, die Ausgaben im Rahmen zu halten.