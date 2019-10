Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt, doch uns war allen klar, dass es für uns in dieser Saison einzig und alleine um den Klassenerhalt gehen kann“, so die klare Aussage von WSV Mehrstettens Spielertrainer Sebastian Gresch.

Nach sieben Spieltagen konnte Mehrstetten erst vier Punkte verbuchen und hat mit 5:32 Toren das schlechteste Torverhältnis aller 16 A-Liga-Klubs. Insbesondere die Abgänge der beiden langjährigen Leistungsträger Florian Stiehle (TSV Allmendingen) und Johannes Striebel (SG Öpfingen) hinterlassen ein großes Loch. Neben den beiden Abgängen haben mit Marco Kölle und Daniel Reutter zwei Akteure die Kickschuhe an den Nagel gehängt. „Damit fehlen mir vier Stammspieler und Leistungsträger gegenüber der Vorsaison. Das ist sehr schwer zu kompensieren“, so Sebastian Gresch. Erschwerend kam und kommt hinzu, dass der WSV eine lange Ausfallliste hat.

Ohne Zehn

Im Spiel gegen den FV Bad Urach fehlten Gresch sieben Verletzte und drei Urlauber. Bei vielen Akteuren handelt es sich bei den Verletzungen um langwierige Geschichten, die sich zum Teil noch viele Wochen hinziehen werden. Trotz des bescheidenen Saisonauftakts ist Sebastian Gresch aber von der A-Ligatauglichkeit seiner Mannschaft überzeugt: „Wir hatten gegen Steinhilben, gegen Bremelau und zuletzt auch gegen den FV Bad Urach sehr gute Spiele“. Insbesondere aus den Heimspielen erhofft sich der WSV-Spielertrainer die nötigen Punkte: „Wir sind enorm heimstark und können auf eigenem Platz gegen alle Gegner mithalten.“

In den nächsten beiden Spielen nimmt Gresch seine Jungs dann aber klar und deutlich in die Pflicht: „Sollten wir hier keine sechs Punkte holen, wird es bei vier Direktabsteigern ganz schön schwer.“ Morgen empfängt der WSV den TSV Pfronstetten, ehe es am Sonntag zum Tabellenletzten FC Engstingen II geht.

Der achte Spieltag bringt mit dem Stadtderby des SV Auingen gegen die TSG Münsingen eine besonders prickelnde Partie. Die Vorzeichen könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein und niemand hatte vor der Saison wohl damit gerechnet. Der zu den Aufstiegsfavoriten zählende SV Auingen hat nach sieben Spielen nur sieben Punkte und musste zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken.

Die Folge: Der hochgehandelte SVA liegt derzeit nur auf dem zehnten Tabellenplatz und benötigt dringend einen Dreier, um schnell wieder auf die Spur der eigenen Ziele zu kommen. Ganz anders hingegen der Saisonverlauf des Aufsteigers TSG Münsingen, der zum Saisonbeginn zwei Mal gewann, dann zwei Mal verlor und nun wieder eine Serie von drei Siegen in Folge hinlegte. Die Belohnung für das Team von Trainer Andrej Rempel sind neben 15 Punkten der fünfte Tabellenplatz und derzeit elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Gelingt der TSG beim SVA der nächste Paukenschlag?

FVU in Zainingen

Das Spitzenspiel steigt zweifellos in Zainingen, wo der SVZ den FV Bad Urach empfängt. Nachdem der TSV Genkingen zuletzt im Sonnenbühler Derby nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, ist es an der Tabellenspitze wieder etwas enger geworden. Sowohl Zainingen (15 Punkte), als auch der FV Bad Urach (18 Punkte) könnten mit einem Dreier weiterhin Boden gutmachen auf den TSV Genkingen.

Der bislang souveräne Tabellenführer, der im siebten Spiel zum ersten Mal nicht gewonnen hat, empfängt morgen den SV Hülben und möchte das Derby-Remis wieder vergessen machen. Beim heimstarken SV Würtingen ist der FC Engstingen II zu Gast. Die Bezirksligareserve kommt in der neuen Liga noch nicht zu Recht und ziert derzeit das Tabellenende.

Ebenfalls eine Partie aus der hinteren Tabellenhälfte ist das Spiel des SV Lautertal gegen den TSV Steinhilben. Insbesondere der SVL, der zuletzt vier Mal in Folge verloren hat und dabei 15 Gegentore hinnehmen musste, steht im Derby schon deutlich unter Druck.

